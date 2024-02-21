Самый высокий мужчина в мире встретился с самой низкой женщиной: они сделали забавные фото

Это уже не первая встреча рекордсменов.
Самый высокий мужчина и самая низкая женщина на планете встретились и продемонстрировали удивительную разницу в росте.
Об этом пишет Daily Star.
41-летний Султан Косен и 30-летняя Джиоти Амге позировали вместе на серии забавных фотографий в Калифорнии. Косен из Турции, рост которого составляет 251 см, является одним из всего лишь 10 подтвержденных случаев в истории, когда кто-то вырос выше 244 см. Рост Амге – 62,8 см.
Они вдвоем были удостоены своих титулов в Книге рекордов Гиннеса в 2011 году.
Маленький рост Амге обусловлен ахондроплазией, разновидностью карликовости. Чрезвычайный рост Косена, который не проявлялся, пока ему не исполнилось 10 лет, обусловлен опухолью, приведшей к заболеванию, известному как гипофизарный гигантизм.
Дуэт впервые встретился в 2018 году во время фотосессии у пирамид Гизы. Теперь, спустя пять лет, они воссоединились, чтобы продемонстрировать наибольшую в мире разницу в росте. На одном снимке видно, как Амге сидит на коленях Косена, дотягиваясь только до его ключицы.
На еще одном забавном фото Косен держит свою туфлю рядом с Амге, показывая, что она почти такого же роста, как она.
В интервью Книге рекордов Гиннеса Косен рассказал, что найти подходящую ему одежду и обувь — непростая задача. Когда-то он был рекордсменом по самым большим ступням в мире. Косен также рассказал, что из-за своего размера ему было трудно закончить школу, и хотя он записался в баскетбольную команду, он был слишком высоким, чтобы играть.
После того, как его мировой рекорд принес ему популярность, он перенес бесплатную операцию по спасению жизни, остановившей его рост.
Тем временем Амге также приходится проявлять творческий подход к своей одежде. Ее наряды, украшения и даже тарелки изготовлены по заказу.
Несмотря на рост, она всю жизнь могла посещать обычную школу, имея только парту и стул поменьше. Амге также считается самой низкой актрисой в мире после появления на индийском реалити-шоу и "Американской истории ужасов".
Напомним, близняшки выросли с разницей в росте в 75 см. Как так произошло и как они выглядят.
Читайте также: