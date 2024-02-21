Самый высокий мужчина в мире встретился с самой низкой женщиной: они сделали забавные фото

Самый высокий мужчина и самая низкая женщина на планете встретились и продемонстрировали удивительную разницу в росте.

Об этом пишет Daily Star.

41-летний Султан Косен и 30-летняя Джиоти Амге позировали вместе на серии забавных фотографий в Калифорнии. Косен из Турции, рост которого составляет 251 см, является одним из всего лишь 10 подтвержденных случаев в истории, когда кто-то вырос выше 244 см. Рост Амге – 62,8 см.

Султан Косен и Джиоти Амге / Фото: Getty Images

Они вдвоем были удостоены своих титулов в Книге рекордов Гиннеса в 2011 году.

Маленький рост Амге обусловлен ахондроплазией, разновидностью карликовости. Чрезвычайный рост Косена, который не проявлялся, пока ему не исполнилось 10 лет, обусловлен опухолью, приведшей к заболеванию, известному как гипофизарный гигантизм.

Дуэт впервые встретился в 2018 году во время фотосессии у пирамид Гизы. Теперь, спустя пять лет, они воссоединились, чтобы продемонстрировать наибольшую в мире разницу в росте. На одном снимке видно, как Амге сидит на коленях Косена, дотягиваясь только до его ключицы.

Султан Косен и Джиоти Амге / Фото: Getty Images

На еще одном забавном фото Косен держит свою туфлю рядом с Амге, показывая, что она почти такого же роста, как она.

Султан Косен и Джиоти Амге / Фото: Getty Images

В интервью Книге рекордов Гиннеса Косен рассказал, что найти подходящую ему одежду и обувь — непростая задача. Когда-то он был рекордсменом по самым большим ступням в мире. Косен также рассказал, что из-за своего размера ему было трудно закончить школу, и хотя он записался в баскетбольную команду, он был слишком высоким, чтобы играть.

После того, как его мировой рекорд принес ему популярность, он перенес бесплатную операцию по спасению жизни, остановившей его рост.

Султан Косен / Фото: instagram.com/sultankosen47

Тем временем Амге также приходится проявлять творческий подход к своей одежде. Ее наряды, украшения и даже тарелки изготовлены по заказу.

Несмотря на рост, она всю жизнь могла посещать обычную школу, имея только парту и стул поменьше. Амге также считается самой низкой актрисой в мире после появления на индийском реалити-шоу и "Американской истории ужасов".

Джиоти Амге / Фото: instagram.com/jyoti_amge

Напомним, близняшки выросли с разницей в росте в 75 см. Как так произошло и как они выглядят.

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