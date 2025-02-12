Самый высокий в мире буйвол: рост и фото Кинг-Конга, который "похож на игривого щенка"

Книга рекордов Гиннеса назвала самого высокого в мире водяного буйвола после объявления женщины с самыми длинными усами на планете. Этот величественный зверь – Кинг-Конг.

Гигантский бык, живущий на ферме Нинлани в Накхон Ратчасима, Таиланд, имеет высоту 185 см от копыт до холки, говорится в сообщении. Он примерно на 50 см выше среднестатистического буйвола.

Впрочем, несмотря на устрашающий гигантский рост, он любит плескаться в пруду, грызть бананы и играть с людьми, которые о нем заботятся.

Его рекордный рост был очевиден для владельца фермы Сухарта Бунчароэна практически с момента его рождения 1 апреля в 2021 году. Конечно, именно поэтому его назвали Кинг-Конгом в честь массивной гориллы-монстра из кинофильмов.

Самый высокий в мире буйвол Кинг-Конг / Фото: Guinness World Records

Черпатт Вутти, работающая на ферме, где живет Кинг-Конг, рассказала: "Мы начали понимать, что его рост был очень высоким, когда он родился по сравнению с другими водяными буйволами. С самого начала было понятно, что его рост необыкновенный. Ему всего три года, но, несмотря на свой юный возраст, он все еще очень массивный".

Черпатт Вутти и Кинг-Конг / Фото: Guinness World Records

Черпатт сравнивает Кинг-Конга с игривым щенком. Она сказала: "Он очень послушный. Он любит играть, любит, когда его чешут, и бегать с людьми. Он очень дружелюбен, и это все равно, что иметь большого, сильного щенка на ферме".

Кинг-Конг родился на ферме Нинлане, и его родители до сих пор живут там, вместе со многими другими водяными буйволами и лошадьми.

Самый высокий в мире буйвол Кинг-Конг / Фото: Guinness World Records

Ферма начиналась как конная, но сейчас они сосредоточились на разведении водяных буйволов и трехлетний Кинг-Конг пользуется большой популярностью.

Водяные буйволы имеют большое культурное и историческое значение в Таиланде. В течение многих лет они играли немаловажную роль в сельском хозяйстве и транспорте.

Обычный день в жизни Кинг-Конга начинается в 6 утра, когда его выводят во двор и дают время поиграть в пруду. После этого он принимает душ, а затем ему подают завтрак. Он занимается своими делами до 17:30, когда принимает второй душ и ужинает перед тем, как пойти спать.

Самый высокий в мире буйвол Кинг-Конг / Фото: Guinness World Records

Он съедает около 35 кг еды в день и любит жевать солому и кукурузу, а также перекусывать бананами.

Самый высокий в мире буйвол Кинг-Конг / Фото: Guinness World Records

"Он необыкновенный, — говорит Черпатт. Его размер, его личность. Все его любят. Это невероятное ощущение — быть первым буйволом, который установил этот рекорд. Это то, что я никогда не могла себе представить раньше. Я очень горжусь тем, что нахожусь здесь в этот момент, потому что он действительно особенный".

Черпатт Вутти и Кинг-Конг / Фото: Guinness World Records

Напомним, самый длинный в мире автомобиль имеет 26 колес, бассейн и вертолетную площадку. Машина также может похвастаться джакузи, ванной и полем для мини-гольфа.

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