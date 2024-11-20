Самый высокий в мире: что известно о аэропорте, где люди вдыхают кислород перед полетом

У него только одна взлетная полоса.

На склоне горы в китайской провинции Сычуань расположен аэропорт Даочен Ядинг, который на высоте 4411 метров над уровнем моря является самым высоким аэропортом в мире.

Об этом пишет Metro.

В отличие от других крупных и ярких транзитных узлов этот аэропорт имеет лишь одну взлетно-посадочную полосу длиной 4200 метров и шириной 45 метров.

Открытие аэропорта в 2013 году стало большой новостью для местных жителей, поскольку время полета из Даочена в Чэнд, столицу региона, сократилось до одного часа. Это изменило жизнь людей, поскольку раньше путешествие было возможно только автомобилем или автобусом, занимавшим 11 часов или два дня общественным транспортом.

Но высота над уровнем моря так велика, что пассажирам рекомендуется подготовиться заблаговременно. Один пользователь TikTok поделился видео, ставшим вирусным, где он носит кислородную маску за пределами терминала.

Из-за своего расположения на Тибетском плато аэропорт Даочен Ядинг является сложным местом для полетов даже для опытных пилотов, а для их пассажиров и экипажа – потенциально ужасным опытом.

Опасная местность

Разреженный воздух влечет за собой непредсказуемые погодные условия, поэтому самолеты должны взлетать и приземляться на меньшей скорости, чтобы справиться с этими условиями.

Участки плато настолько сложны, что самолеты обычно обходят их, но простого обхода нет – самая опасная часть плато простирается на 970 000 квадратных миль, что в пять раз превышает площадь Франции.

Она охватывает большую часть автономного района Тибета, а также части материкового Китая, Индии, Пакистана, Непала, Таджикистана и Кыргызстана.

В пределах региона расположены одни из самых высоких гор в мире, в частности, Эверест, который на высоте 8 849 метров является самой высокой точкой планеты.

Дефицит аэропортов с достаточным количеством аварийных взлетно-посадочных полос является дополнительной проблемой для региона, что означает, что самолеты, попавшие в беду из-за отказа двигателя, погодных условий или нехватки горючего, не имеют возможности приземлиться.

Аэропорт Даочен Ядинг / Фото: Getty Images

В этом регионе произошло несколько авиакатастроф, одна из них – в 2022 году, когда самолет рейса 9833 авиакомпании Tibet Airlines после неудачного взлета отклонился от взлетно-посадочной полосы в международном аэропорту Чунцин-Цзянбэй. Оба двигателя раскололись, что привело к пожару в передней части самолета, в результате которого 36 человек получили ранения.

В мае в 2018 году рейс 8633 авиакомпании Sichuan Airlines был вынужден совершить экстренную посадку в Чэнду после того, как примерно через 40 минут полета лобовое стекло в кабине пилотов вышло из строя. Два пассажира получили ранения, но, к счастью, все 119 пассажиров выжили.

Напомним, что известно и где расположен самый высокий мост в мире. Он возвышается над крутой речной долиной.

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