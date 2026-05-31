Самый высокий в мире термометр выставили на продажу: сколько просят за легендарную аттракцию

Самый высокий в мире термометр / © Getty Images

Реклама

Одна из самых известных придорожных достопримечательностей США – самый высокий в мире термометр – официально выставлена на продажу.

Как передает Unilad, приобрести уникальный объект сможет любой, кто готов заплатить 1,85 миллиона долларов.

По данным местных СМИ, знаменитый термометр уже давно стал самостоятельной туристической достопримечательностью в городе Бейкер, штат Калифорния. Теперь его нынешние владельцы решили передать памятник новому хозяину.

Реклама

Объект продается вместе с земельным участком площадью 1,3 га в округе Сан-Бернардино. Территория расположена примерно в 145 км юго-западнее знаменитого бульвара Лас-Вегас-Стрип.

В состав предложения также входит торговое здание площадью 102 квадратных метра, расположенное вдоль автомагистрали Интерстейт 15 и Бейкер-бульвар. Однако главной изюминкой участка, без сомнения, остается именно гигантский термометр, ежегодно привлекающий тысячи туристов.

На официальном сайте памятки владельцы объяснили, почему решили выставить ее на продажу, а также напомнили о ее историческом значении.

«Самый высокий в мире термометр, один из самых узнаваемых придорожных достопримечательностей Америки, выставлен на продажу, поскольку в его славной истории начинается новый увлекательный этап. Эта 40-метровая достопримечательность, возвышающаяся вдоль шоссе Интерстейт 15 в городе Бейкер, штат Калифорния, приняла миллионы путешественников со всего мира и стала любимым символом пустыни Мохаве».

Реклама

Самый высокий в мире термометр / © Getty Images

В объявлении также отмечается, что памятник посвящен рекордной температуре воздуха в 134 градуса по Фаренгейту (56,67 по Цельсию), которая была зафиксирована в расположенной неподалеку Долине Смерти.

«Известная тем, что увековечила рекордную температуру в 134 градуса, зафиксированную в соседней Долине Смерти, этот высокий памятник в течение десятилетий оставался любимым местом для посетителей, фотографов и любителей путешествий на автомобиле. Для нашей семьи уход за этим всемирно-известным памятником и его любимым талисманом Баззом был большой честью. Однако, глядя в будущее, мы понимаем, что пора передать эстафету новому чемпиону».

История этой необычной конструкции началась в 1991 году, когда бизнесмен Уиллис Херрон инвестировал 750 тысяч долларов в строительство термометра. С тех пор объект остается в собственности его семьи и является одним из самых известных достопримечательностей пустыни Мохаве.

Теперь наследники предпринимателя решили продать как сам термометр, так и близлежащую территорию.

Реклама

«Поскольку некоторые из нас достигают пенсионного возраста, мы понимаем, что больше не можем уделять этому месту столько времени, сколько хотелось бы», — добавила семья на сайте. «Хотя некоторые из наших наследников живут неподалеку, у них есть собственные напряженные карьеры, а другие поселились за пределами штата, что означает: в следующем поколении нет никого, кто мог бы взять на себя ежедневное управление. Чтобы обеспечить долгосрочное сохранение термометра и позволить ему полностью реализовать свой потенциал, мы решили, что пора найти его следующего дальновидного владельца».

Напомним, Львов побил многолетний температурный рекорд.

Новости партнеров