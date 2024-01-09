Самый ядовитый паук в мире: найден самый большой самец Геркулес (фото)

Теперь он будет помогать программе противоядия.
В Австралии нашли самого крупного самца ядовитого паука в мире.
Об этом пишет Mirror.
Паук, которого назвали Геркулесом, был обнаружен на центральном побережье, примерно в 80 км к северу от Сиднея. Смертоносное существо было доставлено в местную больницу, а затем изъято экспертами из австралийского парка рептилий.
Один смелый сотрудник измерил Геркулеса и обнаружил, что его длина составляет 7,9 сантиметра. Сиднейские воронкообразные пауки обычно вырастают от одного до пяти сантиметров в длину. Самки обычно больше самцов, но не так смертоносны.
Чаще они встречаются в лесных массивах и пригородных садах вокруг Сиднея, достигая Голубых гор на западе.
Геркулес недавно нашел свой новый дом и готов приступить к благородному делу — спасению жизни.
Ожидается, что он будет помогать программе противоядия в своем доме, где пауков "доят" для извлечения яда, жизненно важного для создания жизни.
Эмма Тини, хранительница пауков в Австралийском парке рептилий, сказала: "Мы привыкли, что парку дарят достаточно больших воронкообразных пауков, однако получить такого большого самца — все равно что сорвать куш. Выход его яда может быть огромным, что окажется невероятно ценным для программы борьбы с ядом в парке".
С момента запуска программы противоядия в 1981 году в Австралии не было ни одного случая смертельного исхода от укуса воронкообразного паука.
Напомним, мужчина упал в 40-метровую яму, которую выкопал у себя на кухне. Ему приснилось, что там есть куча золота.
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