Самый яркий в мире фонарик, превращающий ночь в день: как он светит (видео)

Самый яркий фонарь Imalent MS32 способен излучать до 200 000 люмен света, что больше, чем любой другой фонарь, доступный на рынке.

Об этом пишет Oddity Central.

Он настолько невероятно мощный, что единственный фонарь, с которым его можно сравнить – это Imalent MS18, предыдущий обладатель титула "самый яркий фонарь в мире". И тот был практически вдвое менее мощным, чем MS32, с пиковой яркостью всего 100 000 люмен. Светодиодный луч Imalent MS32 может достигать 1618 метров и по яркости эквивалентен 100 автомобильным фарам.

Мало того, что он может достигать пиковой яркости 200 000 люмен при включении, он также может легко поддерживать яркость около 40 000 люмен в течение 40 минут. А если использовать его только на низком уровне яркости 80 люменов, массивная сменная батарея буквально проработает 345 часов на полном заряде.

Самый яркий в мире фонарик питается от 32 светодиодов CREE XHP70.2, стратегически расположенных для обеспечения максимальной яркости с помощью рефлектора диаметром 13,4 см.

Компания Imalent утверждает, что MS32 полагается на усовершенствованную систему охлаждения, рассеивающую тепло и поддерживающую его работу на ошеломляющих уровнях яркости в течение длительного времени. И, согласно большинству онлайн-обзоров, Imalent MS32 не страдает какими-либо проблемами, связанными с нагреванием.

Единственный негативный отзыв, найденный о самом ярком в мире фонарике, был о том, что 200 000 люмен – это гораздо больше, чем просто перебор, как и его цена. На сайте Imalent MS32 стоит $749,95, что делает его одним из самых дорогих фонариков, которые можно купить за деньги.

Напомним, начато строительство второго самого высокого небоскреба в мире. Здание будет претендовать на ряд мировых рекордов.

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