"Самый женатый" мужчина переехал в дом престарелых, потому что "женщины истощили его тело"

74-летний Рон Шеппард, которого считают "самым женатым мужчиной Великобритании" решил покинуть свою квартиру и переехать в дом престарелых. Он считает, что многочисленные женщины "истощили его тело".

Об этом пишет ladbible.com.

Рон Шеппард на протяжении многих лет попадал в заголовки газет благодаря своим многочисленным бракам – он связал себя узами не менее восьми раз.

У Шеппарда восемь детей от своих браков. Он впервые женился в 1966 году, когда ему было 19 лет, с женщиной по имени Маргарет. Пара развелась всего через два года. В 1973 году Шеппард женился на своей второй жене Жанетт.

Фото: ladbible.com

После нее были – Лесли в 1976 году, Кэти в 1982 году, Сью в 1986 году, Уша в 1999 году, Ван в 2003 году и Венг в 2004 году.

Сейчас Шеппард хочет провести некоторое время в одиночестве, поскольку имеет множество заболеваний, среди которых болезнь Паркинсона, деменция тела Леви и другие.

"Я думаю, что, возможно, все мои жены за эти годы истощили мой организм. Психический и физический стресс от разводов сказался", — говорит мужчина.

Мужчина добавил, что после развода со своей последней женой, у него еще было несколько романов, не закончившихся свадьбой. Шеппард считает, что его многочисленные браки могут быть связаны с сексуальным насилием, которое он испытал в детстве.

"Я не жалею ни о одном из своих браков, потому что у меня есть восемь детей", — убеждает мужчина.

Он добавляет, что сейчас женщин ожидает только дружбы и больше не хочет любовных приключений.

Напомним, в Нигерии 33-летняя женщина не рассчитала силы и так сжала владельцу квартиры яичка, что тот скончался. Причиной спора стала просьба мужчины заплатить за электроэнергию.

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