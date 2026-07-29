Сантехник потащил за веревку в полу и нашел клад: под бетоном его ждали миллионы

Сокровище (иллюстративное фото)

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Сантехник во время ремонта виллы в Вене случайно нашел замурованный в полу металлический сундук с золотыми монетами. Стоимость клада оценили примерно в 2,4 миллиона долларов.

Об этом говорится в материале Popular Mechanics.

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Находку сделали в подвале дома в районе Пенцина. Мужчина заметил веревку, торчащую из бетонного пола, и попытался вытащить ее. Когда это не удалось, он начал разбивать бетон и обнаружил под ним ржавый металлический сундук.

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Внутри лежали золотые монеты общим весом около 30 кг. На каждой из них было изображение композитора Вольфганга Амадея Моцарта. По сообщениям медиа, монеты датируют периодом Второй мировой войны.

«Такое действительно невероятно. Я работаю на строительстве с 15-ти лет. Иногда находят несколько монет, но подобное сокровище – это нечто необычайное», – рассказал мужчина немецкому токшоу Today.

За несколько дней до этой веревки заметил другой работник, однако не придал ей значения. Сантехник же решил выяснить, к чему он прикреплен, и в конце концов достал сундук из бетонного основания.

По данным немецких медиа, согласно австрийским правилам по найденным сокровищам, мужчина может претендовать на половину их стоимости. Другая часть должна добраться до владельца недвижимости.

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Подобные находки периодически встречаются в Европе. В частности, в Великобритании группа соискателей обнаружила 2584 серебряных монет XI века стоимостью около 5,6 миллиона долларов, а в Чехии женщина во время прогулки обнаружила более двух тысяч средневековых серебряных монет.

Ранее сообщалось, что жительница США по имени Джорджия, которая переживала потерю отца, наткнулась на неожиданную находку во время разбора его личных вещей. В старом шкафу, завернутым в полотенце, лежал старинный кинжал, который, по предварительным оценкам, может датироваться XIX веком.

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