- Дата публикации
-
- Категория
- Курьезы
- Количество просмотров
- 221
- Время на прочтение
- 1 мин
Сантехник во время ремонта бойлера нашел в стене "сокровище"
Сантехник во время ремонта бойлера был поражен находкой и показал его владелице дома.
В Великобритании сантехник во время ремонта бойлера нашел в стене сокровище — раритетный меч.
Об этом пишет mirror.co.uk.
Хелен Меткалф на платформе X опубликовала сообщение, в котором рассказала о том, на что наткнулся ее сантехник в ее доме.
Хелен написала: «Во время замены моего бойлера сантехник прокомментировал: „Этот меч — самая интересная вещь, которую я когда-либо видел на чьем-то чердаке!“
Женщина отметила, что сначала она удивилась из-за слов сантехника, однако впоследствии тоже была в восторге от находки.
Гелер рассказала, что она анализировала находку и установила, что меч был изготовлен между 1805 и 1954 годами компанией Wilkinson Sword Co Ltd, которая ранее изготавливала мечи для пехоты.
В комментарии отметили, что меч может иметь принадлежность к Королевским ВВС.
Такая находка может стоить от 225 до 1000 фунтов стерлингов (12 463 — 55 393 грн).