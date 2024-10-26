Саудовская Аравия хочет побить новый рекорд: на гигантский аэропорт потратят почти 30 млрд долларов

Аэропорт будет самым большим в мире и будет обслуживать не менее 120 млн пассажиров ежегодно.

Саудовская Аравия планирует через шесть лет побить собственный мировой рекорд и построить невероятный "аэропорт будущего" стоимостью почти 30 миллиардов долларов, который станет новым крупнейшим аэропортом в мире. Открытие международного аэропорта имени короля Салмана в Эр-Рияде запланировано на 2030 год.

Об этом пишет Metro.

Аэропорт будет иметь шесть гигантских взлетно-посадочных полос и 57 квадратных километров построек, 12 кв.км из которых будут заняты магазинами, салонами услуг, барами и ресторанами. Ожидается, что 120 млн пассажиров, ежегодно обслуживаемых аэропортом, обеспечат торговым точкам стабильный поток клиентов. В то же время, люди смогут с пользой провести время в ожидании посадки на борт.

Проект аэропорта подготовила компания Foster&Partners, известная своими проектами автобусного терминала Мидтаун в Нью-Йорке и аэропорта Марселя. Новый аэропорт имени короля Салмана будет построен на месте международного аэропорта имени короля Халида, который работает уже более 40 лет. Впрочем, его терминалы только модернизируют и включат в общий комплекс нового аэропорта.

Пока неизвестно, какие авиакомпании будут выполнять рейсы из аэропорта короля Салмана. Но, по предварительным оценкам, новый аэропорт позволит создать около 150 тысяч рабочих мест – от операторов управления воздушным движением до уборщиков.

Также ожидается, что сразу после открытия аэропорт сможет обслуживать 120 млн. пассажиров и через 20 лет увеличит пассажиропоток до 185 миллионов.

Пока строительство нового аэропорта продолжается, крупнейшим аэропортом мира остается международный аэропорт Даммама имени короля Фахда, также расположенный в Саудовской Аравии. Он работает с 1999 года, а его общая площадь составляет 774 квадратных километра.

Напомним, самый большой в мире частный самолет получил название "Летающее поместье" и оснащен всем необходимым для стильного роскошного отдыха. Там есть спальня, ванная и даже золотая лестница, которая приведет на самую большую верхнюю палубу в мире.

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