Сбежал в июне, а нашелся осенью: невероятная история африканского кота на Львовщине

Возле Львова поймали дикого африканского кота

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Масштабная история с поиском дикого африканского кота, который бродил по лесам и селам Прикарпатья и Львовской области почти полгода, наконец-то получила счастливый финал. В селе Чишки, что недалеко от Львова, удалось разыскать и поймать кота по кличке Саваж.

Кот пропал еще в начале лета в селе Ямница Ивано-Франковского района. О счастливом финале рассказала хозяйка беглеца в Facebook.

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Почти пять месяцев в одиночестве: возле Львова разыскали и поймали редкого кота-беглеца

Кот Саваж принадлежит к гибридам первого поколения — это прямое скрещивание дикого африканского сервала и домашней кошки. Ключевую роль в возвращении экзотического любимца сыграли местные жители Чишек Александр и его мать Ирина.

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История началась утром 6 июня, когда Саваж сорвался с поводка в селе Ямница. Хозяйка немедленно объявила о поисках и пообещала вознаграждение в 100 долларов тому, кто поможет найти любимца. В то же время она предостерегла: поскольку это гибрид дикого кота, в стрессовой ситуации он может шипеть, скалить зубы и не подпускать к себе людей.

Хозяйка призвала не пытаться поймать кота самостоятельно, а только держать его в поле зрения и немедленно звонить ей. Благодаря огласке в социальных сетях люди регулярно сообщали о передвижении беглеца. 10 августа кота заметили в Галиче в Ивано-Франковской области, в сентябре кота увидели уже во Львовской области.

Владельцы сразу выезжали на каждый вызов, но животное держалось крайне осторожно и почти пять месяцев избегало контакта с людьми.

Кульминация кошачьих приключений произошла в селе Чишки. Там неравнодушные очевидцы заметили кота и решили действовать. Александр вместе с мамой Ириной взяли на себя самую тяжелую часть работы, чтобы помочь владелице перехватить животное.

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«Саша, я никогда не забуду все, что ты сделал для нас. Именно он первым увидел Саважа во Львовской области. И с тех пор все это время помогал нам: отзывался по просьбе, ездил, искал, переносил ловушки, раскладывал еду, возил нас туда, откуда поступало очередное известие. Снова и снова находил для нас время и силы. В конце концов именно он и поймал Саважика», — делится хозяйка дикого кота.

Отдельно женщина поблагодарила специалистов областного управления ГСЧС Львовской области, которые также присоединились к операции по спасению.

Кот Саважик имеет породу Саванна F1. Это редкая порода, полученная путем скрещивания дикого африканского сервала и домашнего кота. Ее вывели и зарегистрировали в США. Несмотря на возможное дикое поведение в стрессовых ситуациях, эти коты отличаются исключительной преданностью хозяину и многими привычками, напоминающими собак.

Они вырастают большими и очень активными. Эти кошки имеют характерный пятнистый узор на мехе, похожий на окрас сервала.

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Спасение животных: последние новости

Напомним, на Добропольском направлении в Донецкой области операторы тяжелого бомбера подразделения «Фенікс» ГПСУ спасли собаку, которая запуталась в защитной сетке от вражеских беспилотников и не могла самостоятельно выбраться из ловушки.

Военные с юмором отметили, что четвероногий вряд ли сможет поблагодарить их словесно, но подчеркнули: «Потому что своих не бросаем. Даже если они гавкают вместо "спасибо"».

Пограничники напомнили, что их помощь направлена не только на побратимов, но и на всех, кто оказался в опасности и нуждается в спасении.

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