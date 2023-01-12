Сбежали из Европы в "русский мир": пропагандисты придумали фейк о "беженцах из Италии" в Луганске

Российские пропагандисты придумали новый фейк об "итальянских беженцах", бежавших из "загнивающей Европы в преуспевающий Луганск".

Об этом пишут телеграмм-каналы.

В эфире программы пропагандиста Андрея Малахова показали ролик о том, как "итальянцы" убежали от европейских ценностей в поисках "русского мира". Чтобы пожить в "скрепах", вымышленные "итальянцы" избрали оккупированный Луганск, который россияне за 9 лет оккупации довели до бедности.

В ролике актеры имитируют итальянский акцент и говорят, что им здесь все нравится. Программа построена на стереотипах, мол теперь "итальянские беженцы" только то и делают, что готовят пиццу и смотрят российское телевидение, на котором говорят "правду".

Вымышленные "итальянцы" жалуются, что в Европе сейчас якобы только "пропаганда".

"Для меня было шоком то, что в Италии по телевизору никогда не говорят об этой ситуации. Поэтому я начал поддерживать и помогать Донбассу. Русский мер еще ближе", — заявил якобы итальянец из Луганска.

Напомним, в России мужчина после просмотра пропагандистских каналов расчленил жену.

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