Сбежавшая от серийного убийцы художница помогла поймать более 1300 преступников: история рекорда

Художница-криминалистка, спасшаяся от серийного убийцы, помогла полиции поймать более 1300 преступников.

Об этом сообщает Книга рекордов Гиннеса.

Лоис Гибсон, работающая в полиции Хьюстона, штат Техас, США, является рекордсменкой за самое большое количество преступников, идентифицированных благодаря композициям одного художника.

По состоянию на февраль зарисовки Лоис помогли идентифицировать 1313 преступников. Невозможно знать, сколько жизней она спасла и сколько преступлений предотвратила.

Ее карьера была вдохновлена ее собственным ужасающим опытом столкновения со смертью.

Лоис, недавно появившаяся в итальянском сериале Lo Show dei Record, ранее танцевала на телевидении и работала моделью, прежде чем поступить в университет, чтобы получить степень по изобразительному искусству. Но ее жизнь – и карьерный путь – навсегда изменились, когда в возрасте 21 года она стала мишенью серийного убийцы и насильника.

Она объяснила: "Он напал на меня и пытал почти до смерти. Все время, пока он нападал на меня, он душил меня, и в конце концов я выжила... Едва. Когда он ушел, у меня кровь потекла из глаз и в горло. Поэтому я знаю, как это – думать о собственной смерти от рук кого-то без всякой причины, кроме того, что это просто ужасный человек".

Лоис Гибсон / Фото: guinnessworldrecords.com

После нападения Лоис покинула Лос-Анджелес и переехала в Хьюстон, где обратилась в полицию в поисках работы.

Она сказала: "Итак, когда я впервые работала над убийством для полиции Хьюстона, это был жалкий схематический эскиз, но я поняла, что это жалкое произведение искусства может остановить убийцу, который убивал так же, как чуть не убили меня. Я остановила того, кто пытался сделать это в нашем Мемориальном парке. И я планировала больше никогда этим не заниматься, потому что этот эскиз был таким ужасным эмоционально, но как только я поняла, что поймала этого парня, я почувствовала, что меня зацепило. Вы становитесь зависимыми от поимки преступников, когда осознаете, что можете поймать их с помощью маленького рисунка, который занял меньше часа".

Лоис убеждена, что компьютерные программы с искусственным интеллектом никогда не могут создать композиционный эскиз так, как это может сделать человек собственной рукой. Она говорит, что точные эскизы возлагаются на человеческую интерпретацию.

"Я выяснила это научно, это факт", – говорит она. "Я действительно пыталась, я имею в виду, что в течение многих лет я проходила все тренинги по всем программам. Я очень старалась".

Лоис Гибсон / Фото: guinnessworldrecords.com

Лоис говорит, что ей даже приходилось переделывать эскизы, первоначально сделанные компьютерными программами, потому что им не удавалось привлечь преступника к ответственности.

"Это даже близко не возможно, – говорит она, – потому что надо быть художником, как я. Но если вы художник, как я, и пытаетесь сделать это на компьютере, вы думаете: "Зачем я это делаю, если я могу просто нарисовать это быстрее и проще?".

Лоис удерживает свой рекорд уже около 20 лет, и количество преступников, которых она помогла посадить за решетку, постоянно растет.

Она работает с 1982 года и говорит, что в этом есть определенное дарование, которым может обладать только человек.

Лоис работает с жертвами преступлений, когда они находятся в очень эмоциональном состоянии и часто думают, что не помнят, как выглядел нападающий. Она использует разные техники, чтобы успокоить и отвлечь жертву, помогая разблокировать воспоминания и создать фоторобот, достаточный для идентификации нападающего.

Лоис Гибсон / Фото: guinnessworldrecords.com

После того, как первый созданный ею фоторобот показали в новостях, соседка нападающего сдала его.

Говоря о своем титуле в Книге рекордов Гиннеса, Лоис сказала: "Мировой рекорд помог мне обрести легитимность моего ремесла, потому что я думаю, что многие люди не думают, что фотоработы могут быть эффективными, а они очень эффективны, и это помогло мне доказать это".

Напомним, 124-летний фермер из Перу заявил, что он самый старый мужчина в мире. Недавно этот титул получил 111-летний британец.

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