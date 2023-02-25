Сбежавший в Норвегию "Вагнеровец" устроил драку в центре Осло: его задержали

Сбежавшего в Норвегию экскомандира отделения ППК "Вагнер" Андрей Медведева арестовали за драку у бара в центре Осло. Известно, что вагнеровец совершил насилие в отношении полицейских во время задержания.

Об этом пишет " Новая газета. Европа ".

Как сообщает издание, в материалах следствия говорится, что в ночь с 21 на 22 февраля Медведев ввязался в драку в центре Осло, а затем сопротивлялся задержанию и нанес удары полицейским.

"В среду 22 февраля 2023 года, около 5:00 утра, когда несколько сотрудников полиции и других правоохранителей выводили его [Медведева] из полицейской машины во дворе центрального следственного изолятора, он сопротивлялся и ударил ногой одного или нескольких сотрудников", — говорится в постановлении об аресте.

Адвокат Медведева Брюньюльф Риснес заявил, что потасовка возникла вследствие "непонимания после употребления алкоголя", а когда приехала полиция, его подзащитные якобы "не понимал, что происходит". Адвокат также сослался на то, что Медведеву тяжело даются языки, и ему трудно высказывать мнения. Сам нарушитель не признал вину, его отпустили в суд.

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Дело Медведева будет рассмотрено в окружном суде Осло 25 апреля. Прокурор обвинил его по трем уголовным статьям.

15 января стало известно, что экскомандир 1 отделения 4 взвода 7-го штурмового отряда ПИК "Вагнер" Андрей Медведев нелегально, без документов, находившихся в сейфе службы безопасности ЧИК, перебрался из России в Норвегию и попросил там политического убежища.

С 23 по 25 января Медведев был в Норвегии под стражей в депортационном центре в Трандуме. Мужчину арестовали согласно норвежскому закону об иммиграции.

Ранее стало известно, что кафиры вербуют наемниками ППК "Вагнер" заключенных граждан Украины, которые принудительно были вывезены в Россию.

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