Сбросил 54 кг без жесткой диеты: персональный тренер назвал главное правило

Джеймс Саммерфилд

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32-летний Джеймс Саммерфилд из Вулвергемптона похудел на 54 кг за 18 месяцев без препаратов для снижения веса и стал персональным тренером.

Об этом говорится в материале Mirror.

В детстве и подростковом возрасте Джеймс имел лишний вес, из-за чего сталкивался с буллингом и стеснялся своей внешности. Он вспоминает, что носил мешковатую одежду, имел низкую самооценку и был недоволен собой.

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В тяжелый период мужчина весил почти 120 кг при росте 185 см. По его словам, он вырос в среде с нездоровыми пищевыми привычками: утром ел жареную пищу, вечером часто заказывал фастфуд, а в течение дня перекусывал печеньем, чипсами и бутербродами с сыром.

"Я мог съесть целую пачку печенья с чашкой кофе", - рассказал он.

Проблемы со здоровьем начались еще в подростковом возрасте. В 13 лет врач назначил Джеймсу препараты от высокого давления, поскольку его беспокоили головокружение. Из-за семейной истории болезней — инсульт у матери и три инфаркта у отца — его считали человеком из группы риска.

В 23 года Джеймс решил поменять жизнь. Он начал изучать питание и тренировки, установил приложение MyFitnessPal, чтобы отслеживать калории, приемы пищи и физическую активность.

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Мужчина постепенно заменил высококалорийные перекусы более сытными и полезными продуктами, начал есть нежирное мясо, овощи, контролировать порции и не запрещал себе вкусности полностью. Также он прибавил силовые тренировки и ежедневно проходил от 8 до 15 тысяч шагов.

По его словам, он не садился на жесткую диету, а делал ставку на постоянные изменения. К примеру, ел большие порции блюд с нежирным мясом и овощами, но готовил их без лишнего жира.

С октября 2016 года по апрель 2018-го Джеймс похудел примерно со 120 кг до 77 кг. Через год после начала изменений он смог отказаться от лекарства от высокого давления, которое принимал с детства.

"Когда я похудел, я чувствовал себя прекрасно. Я доказал, что те, кто в меня не верил, ошибались. Я понял, что чего-то стоит и могу стать лучше", - говорит он.

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После похудения Джеймс решил помогать другим и выучился на персонального тренера. Сейчас у него есть собственный бизнес, работает с людьми, которые хотят улучшить здоровье, женат и воспитывает двух сыновей.

Он говорит, что главный урок его трансформации не искать быстрого результата, а действовать последовательно.

"Начните с малого, но начните. Поверьте в себя. Вы сможете это сделать", - советует Джеймс тем, кто хочет изменить свою жизнь.

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