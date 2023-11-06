Сбросила 120 кг: женщина кардинально похудела и обнаружила ужасную болезнь (фото)

Женщина, сбросившая 120 кг, поделилась, что потеря веса спасла ей жизнь.

Об этом пишет Daily Star.

27-летняя Бетани Вудворд смогла почувствовать твердую опухоль размером с виноградинку в груди только после того, как потеряла больше половины своего веса.

После шунтирования желудка в июле в 2019 году она похудела до 12 размера одежды. В 2021 году у нее была обнаружена злокачественная опухоль – тройной отрицательный рак молочной железы третьей стадии.

Бетани Вудворд к похудению / Фото: SWNS

Менеджер по медицинскому обслуживанию будет проходить курс химиотерапии до февраля 2024 года. Бетани призывает других пройти обследование.

Британка сказала: "Этот опыт полностью изменил мое мышление, и без него я бы не стала тем человеком, которым я есть сегодня. Похудение само собой изменяет жизнь, но диагноз рака молочной железы — это совсем другое. Врачи сказали, что если бы я была больше, я бы не заметила шишки на груди. Мне было страшно. Я так благодарна Национальной службе здравоохранения за невероятное лечение, которое я получила за последние четыре года, не только за химиотерапию. Я не в полной безопасности, но ничто не помешает мне бороться. У меня рак, но рак не владеет мной".

Бетани Вудворд с мужем / Фото: SWNS

В самый тяжелый период Бетани весила почти 190 кг и носила 32-й британский размер. После того, как ей "надоело быть большой девочкой", она решила лечь под нож, чтобы взять свой вес под контроль "раз и навсегда".

Она зарегистрировалась на желудочное шунтирование стоимостью 12500 фунтов стерлингов в частной больнице в Бирмингеме. После успешной операции к декабрю 2021 года Бетани весила 69 кг.

Бетани Вудворд после похудения / Фото: SWNS

Она добавила: "Я прохожу второй курс химиотерапии, осталось еще 10, но если все пойдет хорошо, в апреле я полностью выздоровею. Хотя я не могу есть как раньше, потеря веса спасла мне жизнь. Я и не подозревала, что похудение было только началом всего".

Напомним, женщина сбежала из общины амишей. Она поделилась, как ей удалось уйти от строгого образа жизни.

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