"Сценарий конца света": в ВОЗ предупредили об угрозе для человечества из-за устойчивости к антибиотикам

Значительно больше людей могут умереть от ранее излечимых инфекций, таких как бактериальная пневмония, гонорея или сальмонелла.

В ВОЗ предупредили, что человечество на сегодняшний день изобрело слишком мало нового лекарства от смертельных супербактерий, обладающих устойчивостью к антибиотикам.

Об этом сообщает NBC News.

В конце 2022 года один из пациентов американского доктора Венса Фаулера – мужчина в возрасте 60 лет, вернувшийся в США после посещения семьи в Непале – умер от бактериальной инфекции. Он лечился в лучшем медучреждении страны с доступом к сильнейшим антибиотикам. Но инфекция оказалась устойчивой к лекарству и только распространилась.

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"Устойчивость к антибиотикам – это настоящая проблема, которая без всякого предупреждения может повлиять на жизнь каждого из нас в любое время. Нам не хватает лекарств", – сказал доктор Фаулер, специалист по инфекционным заболеваниям Duke Health.

Чиновники по здравоохранению предупреждали общественность об устойчивости к антибиотикам в течение десятилетий. Это становится еще более актуальным на фоне будущего отчета Всемирной организации здравоохранения о нескольких новых разрабатываемых антибиотиках.

Предварительные данные отчета ВОЗ обрисовали ужасную картину: только 27 новых антибиотиков от самых опасных инфекций находятся в стадии клинических испытаний разработки лекарств. В противоположность этому в 2020 году клинические испытания проходили более 1300 лекарств от рака.

Из испытанных антибиотиков ВОЗ только шесть считает достаточно инновационными, чтобы преодолеть устойчивость к антибиотикам, и только два из них способны влиять на самые стойкие бактерии.

Также неизвестно, сработают ли новые лекарства, проходящие клинические испытания. В период между 2017 и 2021 годами был одобрен только один новый антибиотик – цефидерокол, который мог лечить супербактерии из списка критических ВОЗ. Речь идет о возбудителях, которые могут повлечь за собой ряд потенциально тяжелых инфекций в легких, мочевыводящих путях, ушах, крови, открытых ранах или даже головном и спинном мозге.

Устойчивые к лекарству бактерии становятся все более распространенными. Только в США ежегодно у более 2,8 млн человек развиваются устойчивые к лекарству инфекции. Более 35 тыс. человек умирают в результате этого.

Отмечается, что бактерии – не единственная проблема. Так, в США в 2020 году количество устойчивых к противогрибковым препаратам инфекций, вызванных грибком Candida auris, выросло на 60%.

Во всем мире более 5 млн человек умирают от стойкости к антибиотикам, что превышает количество смертей от ВИЧ, туберкулеза и малярии вместе взятых. Об этом сообщила руководительница отдела ВОЗ по антимикробной стойкости Валерия Гиганте.

"Устойчивость к антимикробным препаратам является одной из главных глобальных угроз здоровью, с которыми сталкивается человечество. Мы больше не должны называть это тихой пандемией. Мы должны быть громкими и четкими: это действительно пандемия", — подчеркнула представительница ВОЗ.

Чем больше бактерии и грибки подвергаются действию антибиотиков или противогрибковых средств, тем больше вероятность развития устойчивости к этому лекарству.

По данным ВОЗ, устойчивость к антибиотикам резко возросла в первые дни пандемии коронавируса, когда многие системы здравоохранения чрезмерно использовали это лекарство. Ведь антибиотики не влияют на Covid, потому что он вызван вирусом, а не бактерией.

Если производители лекарства в ближайшее время не начнут разрабатывать новые антибиотики, мир может столкнуться со "сценарием конца света", предупредили представители ВОЗ. Так, больше людей могут умереть от когда-то излечимых инфекций, таких как бактериальная пневмония, гонорея или сальмонелла.

Напомним, британские ученые предупредили о возможной вспышке бактериальных инфекций из-за изменения климата.

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