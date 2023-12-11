Щенка-"единорога" с хвостом на голове спасли от смерти: как он выглядит (фото)

В США щенок-"единорог" получил второй шанс на жизнь после того, как люди назвали его самым крутым псом на свете.

Об этом пишет Mirror.

Собака с хвостом, растущим с середины лба, стала суперзвездой после того, как ее покинули и оставили на ледяном холоде.

Спасательная организация Mac's Mission нашла щенка, также получившего травму стопы, на улице вместе с другой старой собакой и взяла их обоих под свое крыло.

Щенок с хвостом на голове / Фото: Facebook/Mac the Pitbull

Сотрудники назвали пса "Нарвалом, маленьким волшебным пушистым единорогом", и он быстро завоевал огромную базу поклонников после того, как видеоролики были загружены на Facebook.

Центр, базирующийся в Миссури, "специализируется на специальных заболеваниях" и стремится помочь собакам, которые испытали жестокое обращение, травмы или имеют врожденные дефекты, которые бы умерли без их помощи".

Щенка отвезли к ветеринару, чтобы попытаться выяснить, почему там хвост и может ли он вилять. После назначения в центре написали: "Лишний хвост ни с чем не связан и не имеет никакой реальной пользы, кроме как сделать из него крутейшего щенка всех видов!".

Щенок с хвостом на голове / Фото: Facebook/Mac the Pitbull

Щенок с хвостом на голове / Фото: Facebook/Mac the Pitbull

"Одна из наших подписчиков сказала: "Похоже, они неправильно собрали щенка. Всегда следуйте инструкциям, ребята! Это настоящий опыт наличия "лишних деталей" во время сборки". Доктор Хюринг сказал, что пока нет реальной причины удалять хвост единорога (и мы все хотим, чтобы он вилял). Вполне уверен, что сотрудники Кейп-Смолл тоже восхищались этим маленьким самородком! " – говорится в сообщении.

Пес наделал шума в соцсетях: "Честно говоря, хвост делает его еще милее! И какая хорошая новость, что он не доставляет никаких проблем!", "Ему суждены великие дела! Я чувствую это, когда смотрю на его мордочку, он очаровательный".

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Впрочем, по словам работников приюта, некоторые люди враждебно относились к необычному щенку и даже пытались ворваться в приют, чтобы убить его. Рошель Штеффен, основательница приюта, рассказала Fox 35, что некоторые считают его "мерзостью". Приют строго следил за Нарвалом, чтобы обеспечить ему безопасность, прежде чем Штеффен, сильно влюбившаяся в собаку, усыновила его сама.

"Он самый лучший", — объяснила Штеффен, добавив, что Нарвал "любит спать под одеялом" и исследовать свой сад за домом вместе с двумя другими собаками, а теперь выступает как "представитель" приюта.

Щенок с хвостом на голове / Фото: Facebook/Mac the Pitbull

"Он ненавидит поездки на машине, но любит ходить на мероприятия!" — сказала Штеффен, также отметив, что милый питомец в эти дни "очень счастлив". А еще у него до сих пор между глазами остался необычный хвост, потому что нет никаких медицинских показаний для его удаления, так что у этой истории был счастливый конец.

Напомним, недавно в мире впервые родился белый аллигатор. Животное невероятно редкое.

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