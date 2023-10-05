Щенка с шестью лапами выбросили на парковке: "Никогда раньше такого не видел" (фото)

В Великобритании на парковке нашли щенка с шестью лапами.

Об этом пишет BBC.

11-недельную самку спаниэля Ариэль, которую назвали в честь диснеевской "Русалочки" из-за ее сросшихся конечностей, имитирующих хвост сирены, обнаружили в Пембрукшире.

Собака с шестью лапами / Фото: Greenacres Rescue/Facebook

Пес был доставлен в службу спасения Гринакрес в Хаверфордвесте и осмотрен в местном ветеринарном центре Фентон.

"Когда Ариэль привезли в наш центр, она была очень напугана и робка", — рассказал менеджер и основатель заведения Майки Лоулор. "Она провела ту первую ночь дома со мной, и она была почти полностью закрыта из-за того, через что ей пришлось пройти".

Собака с шестью лапами / Фото: Greenacres Rescue/Facebook

Впрочем, мужчина думает, что маленькая Ариэль недолго оставалась одна – в тот день, когда ее обнаружили, шел дождь, но ее шерсть осталась сухой, и она не была голодна.

Рентгеновское исследование показало, что дополнительные задние лапы собаки соединены на правой стороне хвоста спаниеля, который Лоулор описал как "по сути одну бедренную кость", разделяющуюся на две голени в колене.

Собака с шестью лапами / Фото: Greenacres Rescue/Facebook

Но из-за нефункционирующих дополнительных лап таз Ариэль деформировался, а ее "нормальная" правая задняя лапа потеряла адекватный мышечный тонус, что может привести к ее удалению. Также у собаки была обнаружена дополнительная вульва.

"Поэтому план сейчас состоит в том, чтобы дать Ариэль месяц, чтобы преодолеть это испытание и приспособиться к жизни в приемной семье, в течение этого времени мы будем следить за ней и смотреть, как она живет", — сказал он.

Собака с шестью лапами / Фото: Greenacres Rescue/Facebook

К счастью, внутренние органы собаки работают нормально.

"Мы понятия не имеем, почему она родилась с дефектом", – сказал он. "Никогда не видел этого раньше".

Собака с шестью лапами / Фото: Greenacres Rescue/Facebook

Организация по спасению животных собрала более 2400 долларов на будущие операции, поскольку более 200 щедрых людей предложили усыновить Ариэль. Однако в настоящее время агентство спасения не принимает официальных заявок, пока не узнает, что собаку ждет в будущем.

Напомним, во Флориде нашли аллигатора без верхней челюсти и показали, как он выглядит. Пользователи уже придумали ему имя.

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