Щенок, который не прекращает расти: как женщина взяла из приюта "маленькую" собачку

32-летняя Джиллиан Шрейдер из Нью-Хэмпшира думала, что взяла из приюта щенка породы дудль, а на самом деле пес оказался совсем другой породы. Правда вскрылась, когда щенок продолжал расти и расти.

Она делилась успехами щенка в соцсетях. Пользователи также были убеждены, что женщину обманули с собакой. Об этом пишет Newsweek.

Джиллиан думала, что берет из приюта собаку небольшой породы, но очень удивилась, когда щенок не перестал расти. Когда она показала, как выглядит на самом деле ее «дудль», видео в соцсетях стали «вирусными».

27 февраля женщина выложила видео, где рассказала, что взяла из приюта собаку. Однако судя по виду животного и кудрявому меху, она предположила, что это «микс дудлей».

Дудль (или дудл) — это порода собак, появившаяся вследствие скрещивания пуделей с другими породами. Похожими являются голдендудль и лабрадудль — скрещение лабрадора и пуделя.

Впоследствии женщина поняла, что взяла из приюта не маленькую собачку, а настоящего гиганта.

«Мы подозревали, что она будет весить около 20 кг», — сказала женщина до того, как показала животное на камеру.

Женщина с трудом смогла поднять собаку, ведь она была размером почти с нее. Собаке Келли всего семь месяцев, и вероятнее всего, Келли продолжит расти.

«Это щенок», — сказала Шрейдер на видео, держа на руках огромную собаку.

Женщина решила сделать ДНК-текст своей собаке. Оказалось, что она взяла из приюта 100-процентного гигантского шнауцера.

«Никакого каракуля, никакого пуделя, никакой маленькой породы. Совершенно гигантский шнауцер», — убедилась Джиллиан Шрейдер.

Гигантские шнауцеры могут вырастать до 70 сантиметров в холке и весить до 45 килограммов. Это в два раза больше, чем надеялась владелица, когда брала щенка.

Если правильно дрессировать шнауцеров, они становятся отличными компаньонами и бдительными сторожевыми собаками. Шнауцеры умны и преданы.

Да, для собак тоже существуют ДНК-тесты. Они помогают узнать, какой породы собака на самом деле с высокой точностью. Тесты могут обнаружить склонность к болезням. Провести тестирование не так сложно, как может показаться.

Нужно заказать специальный набор, сделать мазок изо рта собаки и отправить образцы в лабораторию.

ДНК-тесты для собак полезны, ведь можно узнать, каким болезням в будущем может быть подвержено животное и действовать на опережение.

