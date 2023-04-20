Щенок прожевал палец владельца до кости, пока он спал: почему это спасло ему жизнь

Пенсионер ошарашил историей, как проснулся с ужасом, обнаружив, что его щенок прожевал ему большой палец ноги до кости.

64-летний Дэвид Линдсей из Кембриджа был в шоке, когда увидел кровавый палец, с которого свисал ноготь. Об этом пишет dailymail.co.uk.

Однако этот ужасный инцидент спас ему жизнь. Медики позже обнаружили, что он потерял чувствительность в ногах из-за закупорки двух артерий.

Дэвид Линдсей / Фото: dailymail.co.uk

Дэвид, страдающий диабетом, сказал: "Я спал на диване, когда вошла моя жена и закричала: "Дейв, щенок сгрыз тебе палец на ноге!". Он прожевал до кости и расколол ее. Но из-за этого я обнаружил, что моя нога совсем онемела, я ничего не чувствую".

Его жена перевязала ему рану и отвезла его в больницу Адденбрук, где он был девять дней.

Дэйву вводили внутривенно антибиотики, чтобы инфекция, вызванная укусом собаки, не распространилась на кости. Во время компьютерной томографии сломанного пальца ноги врачи обнаружили две укупоренные артерии. Закупорка могла поставить всю ногу под угрозу ампутации, если бы не восстановилось кровоснабжение.

Щенок прожевал палец пенсионера до кости. / Фото: dailymail.co.uk

"Вы должны смеяться над этим. Он сделал мне милость, погрыз мой палец на ноге. Поэтому я жду, чтобы узнать, могут ли они поставить стенты. Я оставлю собаку. Я также буду пытаться сохранить палец на ноге, а если нет, то я сказал врачу отрезать его, и я смогу забрать его домой!" – добавил мужчина.

Дэвид надеется вернуться домой к жене и дерзкому бульдогу до конца недели.

Дэвид Линдсей со своим щенком / Фото: dailymail.co.uk

Напомним, подросток с редким заболеванием ожил после того, как его объявили мертвым. С парнем даже попрощались родители.

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