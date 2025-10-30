Щенок / © Associated Press

Эксперты по поведению животных предупреждают о росте случаев так называемого puppy blues — эмоционального истощения, с которым сталкиваются новые владельцы собак. По словам специалистов, многие люди идеализируют жизнь со щенком, однако реальность часто оказывается гораздо сложнее.

Об этом сообщило издание Express.

Исследование, проведенное с участием пользователей приложения Zigzag, выявило, что шестеро из десяти новых владельцев чувствовали себя неготовыми к ежедневным заботам, которые приносит появление собаки. Еще 25% опрошенных признались, что в течение первых недель даже рассматривали возможность отказа от питомца.

Эксперты отмечают, что такая тенденция свидетельствует о настоящем кризисе среди владельцев животных. Люди часто не осознают, сколько усилий требует воспитания щенка — от ночных пробуждений до постоянного контроля за поведением.

«Щенки полны энергии и эмоций, и без надлежащего руководства первые дни могут казаться хаотичными и стрессовыми не только для щенков, но и для владельцев — как эмоционально, так и физически. При надлежащей поддержке с самого начала щенячий возраст может снова стать радостным», — пояснила Лорна Винтер, соучредитель Zigzag и директор Британской хартии поведения и дрессировки собак.

Она добавляет, что, за последние годы все больше людей заводят щенков, но не все новые хозяева готовы к ответственности. Многие ожидают, что собака «все поймет сама», однако без системного обучения это приводит к проблемам:

45% щенков ходят в туалет в помещении;

36% грызут мебель и вещи;

27% имеют тревогу разлуки или страдают от ночного плача.

Исследование также показало, что почти пятая часть владельцев перед появлением животного не искала никакой информации об уходе, а каждый четвертый начал дрессировку только через месяц после появления щенка. Именно эти факторы, по словам экспертов, и становятся причиной трудностей, которых можно было бы избежать при надлежащей подготовке.

Напомним, владельцы даже не догадываются, что именно их привычка может сократить жизнь собаки на годы. Ветеринарная медсестра Джейд Вет Нурс объяснила угрозу.