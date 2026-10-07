Считала себя слишком молодой для рака: после этих симптомов у женщины обнаружили огромную опухоль

Симптомы рака яичников: история 39-летней британки / © Credits

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39-летняя британка Салли-Энн Хокинс долгое время не связывала изменения в своём самочувствии с онкологическим заболеванием. Сначала её состояние объясняли пищевым отравлением, однако впоследствии женщина узнала, что у неё рак яичников.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Салли-Энн из Портсмута рассказала, что проблемы со здоровьем начались в апреле 2024 года. Её живот сильно раздулся — настолько, что знакомые даже спрашивали, не беременна ли она. Сама женщина сначала думала, что просто набрала вес.

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Впоследствии к вздутию живота добавились боли в области таза и частые позывы в туалет — иногда ей приходилось ходить туда каждые 15 минут. Переломным моментом стал случай в ванной, куда Салли-Энн пошла, пытаясь облегчить боль.

Её состояние внезапно резко ухудшилось. Женщина начала звать на помощь, её мучила сильная боль, а любое движение вызывало рвоту. Как выяснилось позже, опухоль лопнула.

Салли-Энн срочно доставили в больницу. Компьютерная томография показала, что правый яичник перекрутился, а на нём обнаружилось образование размером с грейпфрут. Дальнейшие обследования подтвердили рак яичников.

«Я едва могла это осознать. Это был момент полного шока», — вспомнила она.

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По словам женщины, раньше она даже не предполагала такого диагноза. Лишь позже Салли-Энн поняла, что у неё были четыре основных симптома, на которые стоило обратить внимание.

Через неделю после госпитализации британские врачи удалили правый яичник, а также провели операцию по удалению остатков опухоли. По её словам, врачи предупредили о 75-процентной вероятности рецидива опухоли.

Салли-Энн и её партнёр Энди не планировали заводить детей, поэтому она решила удалить и второй яичник. Во время операции врачи обнаружили ещё одну опухоль.

Теперь женщина проходит контрольные обследования каждые шесть месяцев и рассказывает о пережитом, чтобы другие не игнорировали изменения в своём организме.

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Она призывает помнить об аббревиатуре BEAT, которая объединяет четыре возможных симптома рака яичников: вздутие живота, проблемы с приемом пищи, боль в животе и изменения, связанные с посещением туалета.

Салли-Энн также подчеркивает, что молодой возраст не должен служить поводом для откладывания проверки симптомов. Сама она теперь сожалеет, что раньше не уделяла больше внимания сигналам своего организма.

«Оглядываясь назад, я сожалею, что не прислушивалась больше к своему телу. Продолжайте двигаться вперёд — вы знаете своё тело», — сказала она.

История Салли-Энн появилась на фоне данных о росте заболеваемости некоторыми видами рака среди молодых людей. По информации Всемирного фонда исследования рака (WCRF), у женщин в возрасте до 50 лет показатель заболеваемости раком матки вырос с 1,8 случая на 100 тысяч в 2001 году до 3,9 случая в 2023 году.

Организация Cancer Research UK также сообщила, что с начала 1990-х годов по 2019 год общий уровень заболеваемости раком среди британцев в возрасте от 25 до 49 лет вырос на 24%.

Напомним, что 37-летняя мать троих детей Лидия Саутем в течение нескольких месяцев 10 раз обращалась к врачам с жалобами на обильные менструации, вздутие живота, боли в животе и прощупываемые уплотнения. Долгое время её симптомы ошибочно объясняли наличием грыжи. Однако впоследствии у Лидии обнаружили низкодифференцированную серозную карциному яичников 4-й стадии.

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