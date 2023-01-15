Считавшая мертвой женщина "ожила" в похоронном бюро

"Покойницу" доставили из дома престарелых, но у нее не обнаружили остановки сердца и отправили в больницу.

Сотрудники похоронного бюро в центральной Айове (США) были в шоке, когда женщина, которую доставили как покойную, оказалась живой.

Об этом сообщает издание Omaha First News.

К "ожившей" бабушке вызвали работников экстренной службы, которые оказали ей первую помощь, прежде чем отправить в больницу. Спасатели не обнаружили у женщины остановки сердца.

Из разговора спасателей известно, что старуху готовились уже отпевать в часовне, когда у нее обнаружили признаки жизни.

В похоронном бюро отказались комментировать этот случай, сославшись на уважение частной жизни и конфиденциальность.

Женщина якобы была доставлена в похоронное бюро из дома престарелых, но руководитель этого заведения не подтвердил никакой причастности.

Напомним, ранее в Китае произошла масштабная авария во время похоронной процессии, в результате которой погибли 17 человек, еще 22 получили ранения.

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