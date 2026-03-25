Считайте до семи: когда родственникам наконец можно идти под венец — совет отца Филюка

Священник Алексей Филюк рассказал, до каких колен родственникам запрещено жениться.

Можно ли вступать в брак с двоюродной сестрой или братом: разъяснение священника Филюка

Можно ли вступать в брак с двоюродной сестрой или братом: разъяснение священника Филюка

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, на этот раз объяснил читателям, можно ли жениться на двоюродных сестре и брате.

Об этом Филюк рассказал в своих соцсетях.

«Нет, это уже бредотство», — сказал он.

До какого поколения Церковь считает людей родственниками

По словам Филюка, нельзя женить ни двоюродным, ни троюродным, ни четырехюродным. А только после седьмого поколения можно жениться.

«До седьмого поколения не рекомендуется жениться, потому что мы люди, как бы сказать, уже спорены. В каком плане? Когда-то, когда были первые люди на земле, у них было совершенное генетическое здоровье. Они были здоровы. И там такое (инцест — Ред.) было. Но сейчас это не разрешается, потому что могут, простите, при всем уважении, могут даже дети родиться калеки. Нельзя. Наукой доказано, и церковь не благословляет браков между связанными родственными узами людьми. Нельзя это делать. После седьмого поколения — женитесь, выходите замуж», — сказал священник.

Ранее Алексей Филюк прокомментировал предрассудок, действительно ли нельзя отказаться от обязанностей крестного отца или матери, когда друзья или близкие зовут «за кума».

