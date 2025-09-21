Щука, судак, окунь будут активно клевать: где и когда ловить

Рыбалка

С середины сентября рыба активно начинает готовиться к зиме, а это значит, что рыбаков ждет хороший улов. По прогнозам, активный клев продлится почти всю неделю — с 23 по 28 сентября. Единственное исключение — понедельник, 22 сентября, когда клева ожидать не стоит.

Хищные рыбы, как щука, судак и окунь, активно охотятся, накапливая жир перед холодами. Мирная рыба, например карп, карась или лещ, собирается в стаи и легче поддается ловле.

Ключ к успеху — знать биологические привычки рыбы и особенности водоемов:

Щука в сентябре мигрирует в глубокие ямы, но иногда охотится у берега среди камыша.

Окунь сбивается в стайки, что облегчает ловлю, но требует точного заброса.

Лещ и карась активны в стаях и ищут растительную пищу.

Региональные советы для рыбаков

Западная Украина: Днестр в Тернопольской и Ивано-Франковской областях — хорошее место для щуки и судака. Шацкие озера привлекают окуня и леща. Для успешной ловли лучше использовать лодку для дальних забросов.

Центральная Украина: Южный Буг в Винницкой области и Днепр возле Кременчуга — подходят для ловли сома, щуки и голавля. Эффективны силиконовые приманки и черенок.

Южная Украина: Дунайские плавни и Днестровский лиман — настоящий рай для рыбаков. Здесь хорошо клюют сом, сазан и окунь на живца, мясо рака или пиявку. Важно учитывать местные ограничения из-за военного положения.

Этот период — один из лучших для рыбалки, поэтому рыбаки могут рассчитывать на активный и результативный лов.

