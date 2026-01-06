"Сдайте в приют — и на работу": жестокий ответ начальника взорвал Сеть

Выбор между матерью и карьерой / © Pexels

Реклама

Работница частного банка в Индии, очевидно, была вынуждена уволиться с работы после того, как менеджер отказал ей в отпуске по уходу за тяжелобольной матерью. Согласно сообщению на Reddit, менеджер сказал сотруднице, что если ее мать «не поправляется, поместите ее в медицинское учреждение или приют и приходите в офис». Такая реакция, которую назвали «бестактной», вызвала возмущение и осветила беспокойство относительно токсического рабочего места.

Об этом пишет NDTV.

Работница попросила несколько дней отпуска, поскольку ее мать была тяжело больна из-за неправильного лечения. Она просто просила немного времени.

Реклама

«Вот и все. У нее осталось два варианта — работать как всегда или остаться с матерью. Она осталась с матерью. Вскоре после этого ей пришлось уволиться. Она проработала там годами. Я публикую это здесь, потому что честно говоря, я уже не знаю, какая „правильная“ реакция на таких рабочих местах. Что бы вы сделали? — завершил сообщение пользователь вопросом, который нашел отклик у многих комментаторов.

Публикация вызвала дискуссию о культуре на рабочем месте и правах работников.

«Попросите менеджера предоставить это предложение в письменном виде, и наблюдайте, как изменится его тон и разрушится эго», — предложил один пользователь.

«Черт, я сочувствую ей и тем чувствам, которые ей пришлось испытать. Должен быть какой-то законный способ отомстить за столь грубую эксплуатацию», — написал другой пользователь.

Реклама

Ранее мы писали, кого в Украине в 2026 году уволит с работы искусственный интеллект.