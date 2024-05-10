Сделано в Китае: зоопарк покрасил собак и выставил их под видом панд – видео

Китайский зоопарк критикуют в Интернете после того, как посетители пожаловались, что животные в экспозиции "панды" совсем не медведи – это окрашенные собаки чау-чау.

Об этом пишет The Global Times.

Посетители зоопарка Тайчжоу в провинции Цзянсу рассказали, что были удивлены, когда обнаружили, что так называемые панды – это собаки, мех которых подстригли и покрасили так, чтобы они напоминали культовых китайских медведей.

Представитель зоопарка пояснил, что зоопарк выставил собак на выставку, поскольку в нем нет ни одной панды, но он возразил, что процесс окрашивания меха опасен или вреден для собак.

Сотрудник зоопарка добавил, что "собаки-панды" не имеют цели ввести в заблуждение, поскольку вывеска на вольере объясняет, что это замаскированные чау-чау.

Напомним, у собаки пять лап и девять пальцев. Фото уникального животного, которое сравнили с единорогом.

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