Сдвинул шкаф и обалдел: мужчина нашел клад, но может оказаться за решеткой

Ремонт квартиры

Реклама

Новый владелец дома в Англии обнаружил сейф с £40 000 (2,217,600 грн) и золотом в стене своего дома через 7 месяцев после покупки. Укрытие обнаружили за шкафом во время ремонта.

Об этом пишет News week.

В своем сообщении на Reddit владелец дома объяснил, что приобрел недвижимость около семи месяцев назад у семьи, которая «переезжала в большее жилье». Во время ремонта он решил передвинуть мебель, и именно тогда его ждал сюрприз.

Реклама

«Когда я сдвинул шкаф, за ним оказался сейф, встроенный в стену. Я открыл его, и там было около £40 000 (более $52 600) купюрами, много монет и небольшой кусок золота», — написал пользователь.

Он добавил, что некоторые банкноты, похоже, датируются 2015 годом.

Муж сразу заподозрил, кому принадлежит находка: «Я почти уверен, что это принадлежит семье, у которой я купил дом».

Он не поспешил присваивать деньги, а стал искать юридическую помощь.

Реклама

«Сегодня вечером я связываюсь с адвокатом, специализирующимся на жилищных делах… Кажется, это серьезное дело, по которому я не хочу рисковать получить неприятности», — отметил он.

И опасения мужчины вполне обоснованы. В Великобритании действует строгое законодательство по находкам.

Согласно разделу 1 «Закона о воровстве» (Theft Act 1968), лицо виновно в краже, если оно «нечестно присваивает собственность, принадлежащее другому лицу, с намерением навсегда лишить другое лицо его».

Это значит, что даже найденные деньги не автоматически становятся вашими. Юристы объясняют, что присвоение найденных наличных денег без каких-либо попыток найти его владельца может быть квалифицировано как кража. Как пример, в 2017 году женщину в Англии осудили за кражу после того, как она подняла на улице банкноту в £20 (около $26), принадлежавшую другому человеку.

Реклама

Юрист Шон Джойс, управляющий партнер фирмы Stephensons, ранее объяснял: «Закон требует, чтобы тот, кто находит собственность (включая наличные деньги), привел справки о том, кто является владельцем, а затем приложил усилия, чтобы вернуть ее».

Наиболее очевидный способ выполнить эту обязанность — просто сдать наличные деньги в отделение полиции.

Ситуация с золотом еще сложнее. Согласно законодательству Великобритании, любые предметы, которые можно классифицировать как «клад» (например, золото или серебро), необходимо сообщить местному офицеру связи с находками (Finds Liaison Officer) в течение 14 дней.

«За несообщение о кладе предусмотрен неограниченный штраф или до трех месяцев заключения», — предостерегает правительство Великобритании.

Реклама

Напомним, в США женщина во время ремонта старого дома открыла секретный шкаф прошлого столетия.