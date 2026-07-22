Сегодня это есть в каждом магазине, а в СССР берегли только на праздники: эти продукты были настоящей роскошью

Какие продукты были дефицитом в СССР / © pexels.com

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То, что сегодня можно без труда купить в любом супермаркете, десятки лет назад люди искали неделями, выстаивали длинные очереди или доставали через знакомых.

Именно поэтому даже самые простые по современным меркам продукты превращались в настоящие деликатесы, которые берегли к Новому году, дню рождения или другому большому празднику.

Красная икра и красная рыба

Для большинства советских семей эти продукты являлись символом достатка. Красная икра или лососевая рыба появлялись преимущественно в семьях с высокими доходами или на особо торжественных застольях. Если на столе была такая закуска, это сразу считалось признаком состоятельности.

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Колбаса, которую нельзя было просто купить

Сегодня полки магазинов переполнены разными видами колбасных изделий, однако в СССР даже обычная «Докторская» была дефицитом. Копченые колбасы и мясные деликатесы вообще считались большой редкостью, поэтому их покупали заранее и не открывали до праздничного застолья.

Сладости, которые были настоящей мечтой

Импортное печенье, шоколад и конфеты могли позволить себе далеко не все. Поэтому хозяйки часто готовили десерты дома, а детям делали простое лакомство из доступных ингредиентов. Заграничные сладости становились желанным подарком и украшением праздничного стола.

Мандарины и апельсины — запах Нового года

Сложно представить зимние праздники без цитрусовых, но в советское время они были сезонной роскошью. Чаще всего мандарины и апельсины завозили именно к Новому году, поэтому для многих детей их аромат навсегда стал символом зимнего праздника.

Качественный алкоголь

Дорогие коньяки, импортные вина или иностранные алкогольные напитки были доступны только ограниченному кругу людей. Для большинства семей бутылка хорошего алкоголя была особым приобретением, которое открывалось только по случаю важных событий.

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Почему праздничный стол в СССР запомнился многим

Несмотря на постоянный дефицит, подготовка к праздникам имела особую атмосферу. Люди начинали собирать продукты задолго до торжеств, обменивались информацией о новых поставках в магазинах и радовались каждой удачной покупке. Именно это ожидание делало праздничный стол особенным и создавало ощущение настоящего праздника.

FAQ

Какие продукты являлись дефицитом в СССР?

Самыми дефицитными продуктами были красная икра, красная рыба, копченые колбасы, качественный сыр, импортные сладости, бананы, апельсины, мандарины и дорогие алкогольные напитки. Большинство из них люди покупали только перед большими праздниками или получали через знакомых.

Что ставили на праздничный стол в СССР?

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На праздничном столе часто можно было увидеть бутерброды с икрой или шпротами, колбасную нарезку, салаты «Оливье» и «Селедка под шубой», мандарины, домашние торты и бутылку шампанского или коньяка. Такие продукты считались символом достатка и являлись главным украшением застолья.

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