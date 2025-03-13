Сегодня ночью можно будет наблюдать "кровавое" лунное затмение

В ночь с 13 на 14 марта жители Северной Америки смогут наблюдать полное лунное затмение, во время которого Луна приобретет красноватый оттенок. Это первое такое затмение, которое будет видно в мире с ноября 2022 года, и оно откроет серию из трех полных затмений, которая продлится до 2026 года.

Об этом сообщает Space.com.

Максимальная фаза затмения наступит в 2:59 утра по восточному времени (6:59 по Гринвичу) 14 марта. Для наблюдения за уникальным астрономическим явлением важно находиться в правильном месте в правильное время. Если вы не можете наблюдать его вживую, трансляцию события можно будет просмотреть онлайн на Space.com.

Где будет видно затмение?

Полная фаза затмения будет наблюдаться по всей Северной Америке, а также в большей части Южной Америки, включая Бразилию, Аргентину и Чили. В Западной Европе и части Западной Африки затмение будет видно перед закатом Луны, а в Новой Зеландии — во время ее восхода 14 марта.

Что такое "кровавая луна"?

Лунное затмение происходит, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются в одну линию, а Земля отбрасывает тень на поверхность спутника. Во время полного затмения Луна проходит через темную центральную часть тени Земли, это придает ей характерный красноватый оттенок, что получило название "кровавая луна".

Время затмения в разных часовых поясах Северной Америки:

Восточное время (EDT): 02:26–03:31 (14 марта)

Центральное время (CDT): 01:26–02:31 (14 марта)

Горное время (MDT): 00:26–01:31 (14 марта)

Тихоокеанское время (PDT): 23:26 (13 марта) – 00:31 (14 марта)

Аляскинское время (AKDT): 22:26–23:31 (13 марта)

Гавайское время (HST): 20:26–21:31 (13 марта)

Общая продолжительность затмения, включая полутеневые фазы, составит 6 часов и 3 минуты, по данным TimeandDate.