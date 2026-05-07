Секрет долголетия: 4 имени, владельцы которых имеют больше шансов отпраздновать 100-летие

Среди долгожителей чаще всего встречаются четыре имени

Изучая демографическую статистику, исследователи обратили внимание на необычную тенденцию и выделили четыре имени, носители которых имеют высокие шансы отпраздновать свой сотый день рождения благодаря особому мировосприятию и умению обходить жизненные кризисы.

О том, какие именно мужские и женские имена чаще всего встречаются в списках долгожителей и как наука объясняет этот феномен, пишет Апостроф.

Моисей — эмоциональный интеллект

При анализе ученые чаще всего натыкались на древнее мужское имя Моисей, которое переводится как «сын» или «дитя». Исследователи отмечают, что его владельцы обладают острым умом и феноменальной интуицией, которая помогает им обходить жизненные бури.

С точки зрения психологии такая интуиция — это способность хорошо понимать свои эмоции и умение быстро просчитывать риски, что позволяет человеку меньше нервничать, не истощать организм постоянными переживаниями и сохранять здоровье на долгие годы.

Ярким историческим примером является сэр Мозес (Моисей) Монтефиоре — выдающийся британский финансист и очень щедрый благотворитель. Он прославился тем, что потратил огромное состояние на помощь бедным, строил больницы и школы по всему миру, а также лично ездил в разные страны защищать несправедливо осужденных. Несмотря на безумный ритм жизни и постоянные изнурительные путешествия, этот незаурядный мужчина прожил ровно 100 лет, что для XIX века было просто фантастикой.

Илья – сила оптимизма

В списке долгожителей также крепко закрепились мужчины с именем Илья, что означает «Мой Бог – Господь». Их главное оружие против старения – невероятная легкость бытия и искренний оптимизм. Медицина очень просто объясняет этот феномен: способность радоваться каждому дню и не зацикливаться на проблемах существенно снижает уровень гормонов стресса в крови, что буквально спасает сердце и сосуды от преждевременного износа.

Среди известных долгожителей с этим именем стоит упомянуть американского кинорежиссера Элиа (Илью) Казана . Он был настоящей легендой Голливуда, трижды получал премию «Оскар» и открыл миру таких звезд, как Марлон Брандо и Джеймс Дин. Несмотря на постоянное давление киноиндустрии и работу с капризными актерами, Казан сохранил творческий пыл к глубокой старости и ушел из жизни в 94 года.

Анна - психологическая гибкость

Среди женщин-долгожительниц безоговорочное первенство держит имя Анна. Кажется, что эти женщины рождены в рубашке: им часто везет, а любое дело легко удается. Специалисты говорят, что секрет такого «везения» заключается в умении быстро приспосабливаться к новым обстоятельствам и не «накручивать» себя по пустякам. Анны умеют прощать и отпускать старые обиды, что бережет их нервную систему от излишнего напряжения и дарит спокойную, долговременную жизнь.

Невероятным примером такой жажды жизни является американская художница Анна Мэри Робертсон Мозес, которую весь мир ласково вспоминает как Бабушку Мозес. Большую часть своей жизни она была обычной фермершей и начала профессионально рисовать картины только в 78 лет, когда из-за артрита больше не могла вышивать. Ее наивное, но очень светлое искусство покорило мир, а сама художница активно творила почти до последнего вздоха и прожила 101 год.

Мария — чувство цели

Еще одно имя, которое очень часто встречается среди пересекших возрастной рубеж в сотню лет, — это Мария. Оно всегда ассоциируется с загадкой, спокойствием и чем-то вечным. Ученые объясняют долголетие Марий их искренней заботой о других и способностью строить крепкие, теплые отношения с семьей. Как доказывают исследования, именно любовь близких, ощущение собственной нужности и дружеская поддержка лучше помогают преодолевать жизненные проблемы.

Настоящей рекордсменкой среди владелиц этого имени стала испанка Мария Браньяс Морера. Эта удивительная женщина видела две мировые войны, пережила пандемию испанского гриппа в 1918 году, гражданскую войну в Испании и даже успешно преодолела коронавирус в возрасте 113 лет! Она до недавнего времени официально носила почетный титул самого старого человека на планете и мирно ушла из жизни в поразительном возрасте — 117 лет.

Ранее ученые нашли секрет долголетия Марии Браньяс Мореры в ее ДНК. Хотя женщина прожила 117 лет, ее биологический возраст оказался значительно ниже. Исследование показало необычное сочетание генов, микробиома и метаболизма.

