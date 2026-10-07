Секрет долголетия: почему женщины в одной деревне массово доживают до 100 лет

Пожилые женщины. Иллюстративное изображение / © Pexels

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В итальянской деревне Болотана на острове Сардиния у женщин чрезвычайно высокие шансы дожить до глубокой старости. Исследователи предполагают, что это место может быть новым очагом долголетия, известным как «голубая зона».

Об этом пишет Independent.

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Женщины, достигающие в Болотане 70-летнего возраста, имеют ожидаемую продолжительность жизни до 91 года. При этом почти 14% жительниц села, доживающих до 70 лет, могут достичь 100-летнего возраста.

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Для сравнения: в Италии этот показатель составляет около 3,5%, а в США — 3,6%. По вероятности дожить до 100 лет и ожидаемой продолжительности жизни после 70 лет женщины из Болотаны уступают лишь жительницам Гонконга.

Вызов закономерностям

Сардиния уже давно известна необычными показателями долголетия. Однако традиционно внимание исследователей привлекало прежде всего долголетие мужчин. Болотана оказалась особенной — здесь исключительно долго живут именно женщины.

«Женщины почти всегда живут дольше мужчин в любой точке мира, но на Сардинии это было не так. Это одна из особенностей, которая сделала этот регион таким необычным. Мы считаем, что эта женская популяция занимает первое или одно из первых мест в мире по уровню долголетия», — отметил соавтор исследования, ученый Джей Ольшански.

Именно на Сардинии около двух десятилетий назад появился термин «голубые зоны». В 2004 году исследователи начали отмечать на карте кружками населённые пункты, где наблюдалась особенно высокая концентрация людей, доживающих до 100 лет.

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К известным «голубым зонам» также относят японскую Окинаву и полуостров Никоя в Коста-Рике.

Десятки людей дожили до 100 лет

Исследователи из Иллинойсского университета в Чикаго проанализировали демографические данные около 2300 жителей Болотаны. Они обнаружили устойчивую закономерность чрезвычайного долголетия среди пожилых жителей деревни, особенно среди женщин.

В частности, ученые зафиксировали как минимум 38 человек, достигших 100-летнего возраста, среди 3060 жителей, родившихся в Болотане в период с 1900 по 1925 год.

Исследователям также помогли уникальные местные архивы. Муниципальные и церковные документы сохранились на протяжении веков, что позволило независимо проверить даты рождения и смерти долгожителей.

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«Уникальность Болотаны заключается в том, что у неё есть невероятный исторический архив, который позволяет нам окончательно и точно установить возраст на момент рождения и смерти», — пояснил Ольшански.

В чём секрет долголетия

Точную причину необычайного долголетия жителей Болотаны учёные пока не установили. Они предполагают, что это может быть связано с сочетанием питания, регулярной физической активности, социальных связей и генетических особенностей.

Село расположено в горной местности с крутыми улицами, поэтому его жители много передвигаются пешком. Значительная часть продуктов производится на месте, в частности оливковое масло, богатое полезными жирами.

Важную роль могут играть и прочные социальные связи. Члены семей часто живут рядом, а сообщество остается тесно сплоченным, что снижает риск социальной изоляции.

«Здесь существует эта сплочённая община, где люди заботятся друг о друге. Передвигаются в основном пешком, а не на машине», — сказал Ольшанский.

Учёные надеются, что дальнейшее изучение Болотаны поможет выявить конкретные факторы, способствующие исключительному долголетию, и понять, какие из них могут быть полезны для людей в других частях мира.

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