Секрет долголетия раскрыт: что следует изменить в образе жизни, чтобы оно было продолжительнее

Долголетие

Исследователь долголетия раскрыл простое изменение образа жизни, которое, по его мнению, является ключом к более здоровой и длинной жизни. Она заключается в приготовлении и потреблении пищи на дому, а также отказе от мяса.

Об этом пишет Daily Mail.

Секрет долголетия

Дэн Бюттнер, сотрудник National Geographic, десятилетиями изучавший рацион долгожителей в мире, призвал других готовить еду дома как можно чаще. По его словам, это может показаться простым советом, но заказ еды в ресторане и питание вне дома считается значительным фактором, способствующим воспалению и хроническим проблемам со здоровьем. Это связано с дополнительным сахаром, солью и жиром, которые многие рестораны добавляют в блюда.

"Проблема с выходом на улицу, чтобы поесть, даже если это "ресторан здоровой пищи", заключается в том, что мы склонны потреблять примерно на 300 калорий больше, когда идем куда-то, чем когда едим дома", - сказал он.

Потому он советует научиться готовить дома. Для этого сначала необходимо приобрести необходимое оборудование и найти хорошие и простые рецепты.

«Помните, что готовить следует преимущественно из цельных продуктов растительного происхождения. Никто не проживет дольше, питаясь ростбифом или жирным картофелем фри», — констатировал исследователь.

В основе этого совета лежит преимущество контроля над ингредиентами. Исследования показывают, что приготовление пищи самостоятельно снижает риск серьезных заболеваний, таких как диабет 2 типа.

Исследование, опубликованное PMC PubMed Central, показало, что те, кто ест домашнюю пищу, потребляют продукты высшего качества, потребляют меньше калорий, тратят меньше денег на еду и со временем меньше набирают вес. Результаты эксперимента также согласуются с рекомендацией Бюттнера по употреблению пищи из растительных ингредиентов для максимального увеличения пользы для здоровья.

Чтобы интегрировать это в свой образ жизни, начните с небольших изменений. К примеру, введите один вегетарианский ужин в свой еженедельный рацион. Более того, добавление фасоли к этим блюдам — одно из лучших решений, поскольку она является настоящей пищей для долголетия.

«Самые долгоживущие люди на Земле едят фасоль каждый день. Забудьте о панике вокруг лектинов и безумном увлечении мясоедством — эти диеты не приводят к тому, что 90-летние все еще играют в пикбол».

Совет для начинающих делать это шаг за шагом. Сначала ложка, потом две и так далее.

"Ваш микробиом вырастит бактерии, необходимые для их метаболизма", - акцентировал исследователь.

Также вы можете повысить потребление бобовых, если будете добавлять немного нута к салатам. Кроме этого, фасоль каннелини прекрасно подходит к супам или соусам, а черная фасоль — к омлетам-болтунам. Еще один простой способ – добавлять фасоль к перцу чили, тако или соусов для пасты.

Бюттнер говорит, что такой постепенный подход позволяет вашему кишечнику адаптироваться, что делает бобовые не просто сносными, но и легкой ежедневной пищей.

Он также подверг сомнению представление о том, что диеты с высоким содержанием мяса и нулевым содержанием углеводов могут оказать такое же влияние на здоровье и долголетие, как и диеты, богатые бобами.

«Нью-Йорк Таймс взяла у меня интервью, и я предложил им найти любую группу населения на планете, которая питается мясоядной пищей и живет долго. Говорят, что массаи и инуиты здоровы и питаются мясоядной пищей, но их продолжительность жизни составляет 63 года», — объяснил он.

Вывод, резюмирует Бюттнер, прост.

«Если вы хотите быть здоровыми в свои 80, 90 и 100 лет и при этом играть в пикбол, вам не стоит питаться мясоядной пищей», — сказал он.

Раньше говорилось, что человечество всегда стремилось раскрыть секрет долголетия. Но часто ответ кроется не в дорогих методах или добавках, а в мелочах нашей повседневной жизни. Научные исследования показывают, что некоторые физические показатели и простые повадки могут намекать на продолжительность жизни.

Издание EatThis выделило четыре научно подтвержденных сигнала, которые могут стать индикаторами долголетия. Это:

1. Возрастная разница сетчатки

2. Количество шагов в день

3. Скорость ходьбы

4. 10-секундный тест на равновесие

Детальнее читайте в материале ТСН.ua.