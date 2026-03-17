Секрет кошек раскрыт: что позволяет им приземляться на лапы после падения

Почему коты приземляются на лапы / © unsplash.com

Согласно исследованиям, опубликованным в журнале The Anatomical Record, сначала кот разворачивает переднюю часть тела, затем — заднюю. А главный секрет кроется в очень гибком переднем отделе позвоночника.

Загадка падающего с высоты кота смущала ученых десятилетиями. Еще в 1968 году физики вместе с NASA предложили модель: представить тело кота как две независимые, но синхронно подвижные цилиндры — передняя и задняя части.

В новом исследовании ученые из Японии пошли еще дальше: они долгое время изучали анатомию кошек и выяснили, что гибкость грудного отдела позвоночника у них втрое превышает гибкость поясничного.

В самом деле, коты все делают по хорошо спланированному алгоритму: сначала подтягивают передние лапы, разворачивают переднюю часть туловища, затем выравнивают переднюю часть и сгибают задние лапы, поворачивая заднюю часть тела. Как результат они всегда стабильно приземляются на лапы, независимо от стартового положения тела.

Почему это открытие важно

Физики выяснили, что котам помогают не только координацию и гибкость, но и сопротивление воздуху, способность пружинить во время падения и пропорции лап.

Инженеры уже использовали этот принцип, чтобы научить четырехногих роботов правильно ориентироваться в воздухе.

Добавление «гибкого хвоста» помогло четвероногим работам еще лучше держать равновесие и увереннее преодолевать препятствия, имитируя естественные движения кошек.