Секрет ровных зубов: почему нашим предкам не требовались брекеты

Нашим предкам выравнивание зубов было просто не нужно

Эволюционные биологи и антропологи выяснили причину массовых проблем с прикусом у современных людей, которая кроется не в генетических сбоях, а в кардинальном изменении образа жизни. Оказывается, наши челюсти просто перестали получать необходимую физическую нагрузку, которая была привычна для давних охотников-собирателей, из-за чего они перестали расти до нужных размеров.

Об этом биологическом феномене и его последствиях для здоровья рассказывает Popular Science.

Большие зубы в маленьких челюстях

Биологический антрополог Питер Унгар объясняет этот процесс на примере старого дома, где дверные проемы были меньше не из-за генетики жителей, а из-за условий их жизни и питания. Размер наших зубов – эмали и дентина – заложен генетически и остается неизменным, тогда как размер челюсти, в которую эти зубы должны стать, напрямую зависит от внешних факторов в детстве.

В древности до появления сельского хозяйства и переработанной пищи людям приходилось прилагать значительные усилия для пережевывания твердых, волокнистых продуктов и мяса. Такая интенсивная жевательная нагрузка стимулировала работу остеобластов — клеток, отвечающих за рост костной ткани, благодаря чему челюсти росли достаточно широкими и длинными, чтобы вместить все зубы.

Как мягкая еда сменила наш прикус

Современные дети с раннего возраста потребляют в основном мягкую, термически обработанную пищу, пюре и смузи, что лишает челюстной аппарат необходимой тренировки. Когда приходит время прорезывания постоянных зубов, они генетически «ожидают» попасть в просторную челюсть охотника, а оказываются в тесном, недоразвитом рту современного человека.

Из-за нехватки места зубы начинают наезжать друг на друга, искривляться или расти в неправильном направлении, создавая хаос в полости рта. Это эволюционное несоответствие также привело к проблемам с зубами мудрости, которые часто просто не помещаются в зубной ряд, и распространение апноэ сна из-за того, что язык становится тесно во рту.

Когда появились первые брекеты

Хотя наши предки имели достаточно места для всех 32 зубов, эра ортодонтии началась лишь в конце XIX века, когда индустриализация и изменения в диете сделали кривые зубы массовой проблемой. Первые инструменты для выравнивания были громоздкими, неудобными и часто болезненными, например металлические конструкции, механически расширяющие зубную дугу.

Сегодня технологии стали более гуманными, предлагая прозрачные капы и незаметные брекет-системы для исправления этой эволюционной ошибки. Ученые шутят, что хотя возвращение к диете из сырого мяса могло бы спасти ситуацию с размером челюстей, заставлять детей грызть жесткую пищу опасно, поэтому визит в ортодонт остается лучшим решением.

Напомним, зубы мудрости – одна из самых загадочных тем в стоматологии . У кого они болезненно прорезываются, у кого годами «сидят» в челюсти, а кто узнает об их отсутствии только на рентгене.