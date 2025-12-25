Секрет успеха "огромной миссис Клаус": как модель получила миллион подписчиков благодаря своему росту (фото)

Кэти Вуллс, рост которой 193 см / Фото: Instagram

Реклама

Британская модель Кейти Вуллс, известная своим невероятным ростом, рассказала о необычном ажиотаже среди поклонников накануне зимних праздников. По словам звезды, ее почтовый ящик «взрывается» от пикантных просьб: мужчины массово умоляют модель перевоплотиться в миссис Клаус, чтобы на ее фоне почувствовать себя крошечными эльфами.

Об этом пишет The Sun.

Бывший менеджер по продажам технологий, 27-летняя инфлюенсер Кэти из Лондона, чей блог @tallgirlkatie насчитывает более миллиона подписчиков, рассказала о рождественском буме по праздничным перевоплощениям. Фанаты грезят образом «огромной» миссис Клаус, которая доминирует в кадре благодаря своему росту в 193 см.

Реклама

Модель не отказывает подписчикам в удовольствии, воплощая как невинные праздничные сюжеты, так и специфические запросы, где подчеркиваются ее длинные ноги и значительный размер стопы (UK 11). Для многих именно этот физический контраст является главным элементом рождественского настроения.

«Короли низкого роста могут быть моими эльфами, а я буду миссис Клаус, я всегда готова к этому. Мы можем представить, что они крошечный эльф, а я — огромная версия миссис Клаус», — рассказала Кэти.

Кэти Вуллс, рост которой 193 см / Фото: Instagram

Девушка поделилась, что обычно старается делать свой контент нейтральным, ведь не все празднуют Рождество, однако в декабре она получает много запросов именно для перевоплощения в миссис Клаус. По ее словам, ей нравится этот образ, ведь она любит Рождество.

Один из последних хитов Кэти — видео в формате POV, снятое по просьбе поклонника невысокого роста. В ролике она предстает в образе миссис Клаус, которая занимается домашними делами и дарит «объятия».

Реклама

«Это обычные вещи, но людям нравится контраст между моим высоким ростом, — призналась девушка.

Кэти рассказала, что она родилась преждевременно, также она быстро росла в детстве и вскоре опередила своих одноклассников, даже обогнав старшего брата по росту.

Однако популярность имеет обратную сторону. Кэти уже два года одинока, поскольку большинство мужчин чувствуют себя неловко рядом с женщиной, которая значительно выше их.

Кэти Вуллс, рост которой 193 см / Фото: Instagram

Несмотря на то, что ее праздничный почтовый ящик в интернете переполнен письмами, в реальной жизни настоящих свиданий почти нет.

Реклама

«По какой-то причине летом я получаю больше внимания в реальной жизни, и люблю в то время встречаться. Однако зимой же я будто становлюсь одноразовой рождественской фантазией. Хотелось бы, чтобы появился правильный мужчина, с которым можно было бы провести Рождество по-настоящему», — признается девушка.

Ранее ТСН.ua рассказывал, как модель из Нью-Йорка зарабатывает до 3000 долларов (126 тысяч гривен) в день, демонстрируя собственные руки