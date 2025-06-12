Секрет "вечной молодости": названы ключевые факторы, объединяющие долгожителей

Долгожители

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Дожить до 100 лет сегодня становится все более реальным, ведь столетние люди являются самой быстрорастущей возрастной группой в мире. Исследователи из Каролинского института в Швеции обнаружили, что ответ может крыться в наших анализах крови, сделанных задолго до преклонных лет.

Об этом сообщает Earth.

Феномен долгожителей: взгляд в прошлое

Число людей, доживающих до 100 лет, удваивается примерно каждое десятилетие с 1950 года. А к 2050 году прогнозируется пятикратный рост. Чтобы разгадать эту загадку, шведские ученые проанализировали данные 44 000 шведов от 64 до 99 лет. Их образцы крови были собраны десятилетиями ранее в рамках исследования AMORIS.

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Среди участников 1224 человека (около 2,7%) дожили до 100 лет. Причем 85% из них — женщины. Исследование показало, что эти будущие долгожители имели лучшее здоровье еще задолго до наступления старости. Они реже попадали в больницы, лучше хранили память, а их рутинные анализы крови свидетельствовали о более медленном старении организма. Это доказывает, что исключительное долголетие часто формируется уже в середине жизни.

Биомаркеры крови: показатели здорового старения

Врачи используют биомаркеры — химические показатели в крови, отражающие работу основных органов. Исследователи обнаружили, что люди с низким уровнем воспаления, оптимальные показатели холестерина, инсулина и белков, связанных с почками, имеют более высокие шансы на долголетие.

Шведские ученые проанализировали двенадцать показателей крови, связанных с метаболизмом, функцией печени и почек, питанием, воспалением и анемией. Будущие долгожители имели более низкий уровень глюкозы, креатинина и мочевой кислоты уже в шестьдесят. Практически никто из них не имел экстремальных показателей глюкозы или креатинина, что свидетельствует об отличном контроле сахара и функции почек.

Интересно, что люди с низким уровнем общего холестерина и железа имели меньше шансов дожить до 100, чем те, кто имел средний или более высокий уровень. В то же время, постепенное увеличение таких биомаркеров, как глюкоза, креатинин, мочевая кислота и некоторые ферменты печени, значительно снижало шансы на долголетие. Особенно заметна была роль мочевой кислоты: в группе с низкими показателями 4% дожили до 100 лет, тогда как в группе с высокими — только 1,5%. Эта, казалось бы, небольшая разница в действительности означает тысячи дополнительных лет жизни для популяции.

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Генетика, образ жизни и будущие исследования

Исследование подчеркивает, что не все долгожители идут одинаковым путём. Но общие тенденции в анализах крови указывают на значимость метаболизма и здоровья органов задолго до выхода на пенсию. Генетика, пищевые привычки, физическая активность, употребление алкоголя и даже элементарная удача — все это влияет на эти лабораторные показатели.

Наблюдения так называемых «голубых зон» — регионов с высокой концентрацией долгожителей, таких как Окинава и Сардиния — подтверждают шведские выводы: умеренное питание, стабильная физическая активность и низкий уровень хронического воспаления являются ключевыми факторами.

Ученые планируют объединить данные биомаркеров с генетическим секвенированием, чтобы выявить варианты генов, поддерживающих функционирование органов. Благодаря машинному обучению они надеются идентифицировать людей, которые рискуют стареть быстрее, предоставляя врачам возможность корректировать цели лечения за десятилетия вперед.

Цель современной медицины — сместить фокус по борьбе с болезнями на продление продолжительности здоровой жизни. Ранний мониторинг показателей почек, печени, уровня глюкозы и мочевой кислоты может стать важным инструментом достижения этой цели. Небольшие изменения в образе жизни, а именно более длинные прогулки, меньше сладких напитков, разнообразный белок, осознанное снятие стресса могут значительно улучшить эти показатели.

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