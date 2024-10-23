Секретный ингредиент блюда "номер 40": как ресторан готовил пиццу с кокаином

Власти не могли поверить, почему одна из пиц ресторана была так популярна.

Немецкая полиция совершила невероятное открытие во время рейда в пиццерию в городе Дюссельдорф с позицией "номер 40" в меню.

Об этом сообщает LADbible.

Руководитель криминальной полиции Михаэль Граф фон Мольтке рассказал, что в марте полицию предупредили инспекторы пищевой промышленности, которым показалось, что что-то не так.

В понедельник, 21 октября, он выступил перед журналистами и рассказал, что сотрудники отдела по борьбе с наркотиками с тех пор наблюдали за рестораном и выяснили, почему одна из пицц пользуется такой популярностью среди посетителей, сообщает немецкое информационное агентство dpa.

Возможно, это одна из самых странных криминальных историй года, которая кажется почти вымышленной, но полиция Дюссельдорфа действительно провела расследование и задержала виновных в преступлении после рейда.

Но это также не произошло ниоткуда, поскольку, когда полиция в конце концов добралась до квартиры менеджера пиццерии, он решил выбросить из окна пакет с наркотиками, который, по словам властей, "упал прямо в руки полицейским".

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Оказалось, что владелец ресторана продавал пиццу "номер 40" с особым гарниром. Но это был не чесночный соус, а кокаин.

Через несколько дней 36-летнего мужчину уволили из-под стражи, он снова открыл свой бизнес и продолжил делать то же самое с "номером 40", который фон Мольтке назвал "одной из самых продаваемых пицц".

Его вознаграждение состояло из 1,6 кг кокаина, 400 г каннабиса и 268 000 евро наличными.

Вместо того, чтобы арестовать его сразу, полиция воспользовалась случаем и исследовала его цепочку поставки, и через несколько недель примерно 150 офицеров накрыли крупную наркогруппировку на западе Германии, где расположен Дюссельдорф.

Полиция арестовала трех подозреваемых, в том числе руководителя операции, которому было всего 22 года. Кроме того, были проведены обыски в офисах и домах еще 12 подозреваемых в попытке приостановить деятельность наркогруппировки.

Во время многочисленных рейдов были обнаружены две плантации конопли в соседних городах Менхенгладбах и Золинген, которые насчитывали 300 и 60 растений на каждой. Они нашли не только наркотики, но и холодное оружие, а также наличные деньги и роскошные часы.

После этих находок менеджер пиццерии пытался бежать за границу, но был арестован и находится под стражей.

Согласно немецким правилам конфиденциальности, имена подозреваемых не разглашаются, а полиция не сообщила, сколько на самом деле стоил "специальный заказ" в пиццерии.

Напомним, мошенница сделала пластику лица, чтобы избежать задержания Интерполом. Женщина обвиняется в том, что она обманула 6 жертв, пообещав им работу бортпроводников в известных авиакомпаниях.

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