"Секретный отчет NASA" испугал пол планеты: действительно ли Земля может потерять силу тяготения

Пользователей Сети пугают секретным проектом NASA, который должен выключить гравитационное поле Земли

Реклама

Мы живем в эпоху дезинформации, но некоторые фейки поражают своей абсурдностью даже видавших виды фактчекеров. Пользователи TikTok и Instagram массово распространяют видео о том, что NASA якобы готовится к катастрофе планетарного масштаба под кодовым названием Проект Анкор.

Об этом пишет IFL Science.

Суть слухов такова: 12 августа 2026 года Земля потеряет гравитацию ровно на 7 секунд. Авторы видео, ссылаясь на «слитые документы» с бюджетом в 89 миллиардов долларов, утверждают, что об этом знают в верхах, но молчат.

Реклама

Почему именно эта дата

Выбор даты 12 августа 2026 года не случаен – это идеальный крючок для SEO. Именно в этот день произойдет полное солнечное затмение, которое будет видно от Арктики в Испанию. Конспирологи обожают привязывать конец света к затмениям, игнорируя тот факт, что астрономы просчитывают их на века вперед без апокалиптических последствий.

Авторы фейка даже расписали «сценарий» этих 7 секунд:

0–2 секунды: все, что не закреплено, начинает всплывать;

3-4 секунды: люди и животные поднимаются на высоту 15-20 метров;

7,3 секунды: гравитация резко включается, и все с грохотом падает вниз.

Физика против фантазии

Ученые из IFLScience объясняют, почему этот сценарий не выдерживает никакой критики.

Во-первых, гравитация – это не лампочка , которую можно выключить. Гравитация – это свойство массы. Чтобы Земля перестала притягивать объекты, она должна мгновенно утратить свою массу: ядро, мантию, кору. То есть планета должна просто исчезнуть.

Реклама

Во-вторых, идея о том, что люди мгновенно взлетят на 20 метров, противоречит первому закону Ньютона. Если вы сидите на стуле и гравитация исчезает, вы не улетите вверх как ракета. Вы просто останетесь на месте (или чуть-чуть оттолкнетесь от поверхности малейшим движением). Чтобы оказаться на высоте 5-этажного дома через несколько секунд, вас должна подбросить какая-то внешняя сила, а ее не будет.

При чем здесь черные дыры

Чтобы придать своим словам «научности», фейкоробы придумали причину: «сечение двух гравитационных волн от черных дыр».

Это звучит разумно только для тех, кто не знает, как работают гравитационные волны:

Они двигаются со скоростью света. Предугадать их приход за 5 лет невозможно – мы узнаем о них только в момент, когда они проходят через нас. Они настолько слабы, что для их фиксации понадобились самые точные приборы в истории человечества (LIGO). Они не способны поднять даже перышки, не говоря уже о человеке.

Так что NASA не готовит никакого «выключения». Единственное, что нам грозит 12 августа 2026 года – это тень от Луны и, возможно, нашествие новых фейков в соцсетях.

Реклама

Напомним, NASA зафиксировало загадочное явление над Землей . Приборы на МКС обнаружили гигантские волны на высоте 88 километров, которые не были видны с Земли.