"Секретный отчет NASA" испугал пол планеты: действительно ли Земля может потерять силу тяготения
В интернете набирает бешеную популярность новая конспирологическая теория: якобы 12 августа 2026 года Земля на 7 секунд потеряет гравитацию из-за секретного проекта NASA или космической аномалии.
Мы живем в эпоху дезинформации, но некоторые фейки поражают своей абсурдностью даже видавших виды фактчекеров. Пользователи TikTok и Instagram массово распространяют видео о том, что NASA якобы готовится к катастрофе планетарного масштаба под кодовым названием Проект Анкор.
Об этом пишет IFL Science.
Суть слухов такова: 12 августа 2026 года Земля потеряет гравитацию ровно на 7 секунд. Авторы видео, ссылаясь на «слитые документы» с бюджетом в 89 миллиардов долларов, утверждают, что об этом знают в верхах, но молчат.
Почему именно эта дата
Выбор даты 12 августа 2026 года не случаен – это идеальный крючок для SEO. Именно в этот день произойдет полное солнечное затмение, которое будет видно от Арктики в Испанию. Конспирологи обожают привязывать конец света к затмениям, игнорируя тот факт, что астрономы просчитывают их на века вперед без апокалиптических последствий.
Авторы фейка даже расписали «сценарий» этих 7 секунд:
0–2 секунды: все, что не закреплено, начинает всплывать;
3-4 секунды: люди и животные поднимаются на высоту 15-20 метров;
7,3 секунды: гравитация резко включается, и все с грохотом падает вниз.
Физика против фантазии
Ученые из IFLScience объясняют, почему этот сценарий не выдерживает никакой критики.
Во-первых, гравитация – это не лампочка , которую можно выключить. Гравитация – это свойство массы. Чтобы Земля перестала притягивать объекты, она должна мгновенно утратить свою массу: ядро, мантию, кору. То есть планета должна просто исчезнуть.
Во-вторых, идея о том, что люди мгновенно взлетят на 20 метров, противоречит первому закону Ньютона. Если вы сидите на стуле и гравитация исчезает, вы не улетите вверх как ракета. Вы просто останетесь на месте (или чуть-чуть оттолкнетесь от поверхности малейшим движением). Чтобы оказаться на высоте 5-этажного дома через несколько секунд, вас должна подбросить какая-то внешняя сила, а ее не будет.
При чем здесь черные дыры
Чтобы придать своим словам «научности», фейкоробы придумали причину: «сечение двух гравитационных волн от черных дыр».
Это звучит разумно только для тех, кто не знает, как работают гравитационные волны:
Они двигаются со скоростью света. Предугадать их приход за 5 лет невозможно – мы узнаем о них только в момент, когда они проходят через нас.
Они настолько слабы, что для их фиксации понадобились самые точные приборы в истории человечества (LIGO). Они не способны поднять даже перышки, не говоря уже о человеке.
Так что NASA не готовит никакого «выключения». Единственное, что нам грозит 12 августа 2026 года – это тень от Луны и, возможно, нашествие новых фейков в соцсетях.
