Секреты ароматов: что могут рассказать о характере женщины ее духи

По словам психологов, аромат парфюмерной воды, которой женщина пользуется регулярно, способен рассказать другим об особенностях ее характера. Главное – понять, какие нотки в женском аромате преобладают: цветочные, деревянные, фруктовые, свежие или восточные.

Если девушка пользуется цветочными ароматами, которые пахнут как сад весной (жасмин, сирень, пион, роза) или напоминают цветущие луга, знайте, что перед вами жизнерадостная и позитивная личность. Такие женщины являются настоящими оптимистками, ведь во всем видят только хорошее. Девушки, предпочитающие ароматы полевых или садовых цветов, часто общительны, активны и непоседливы. А еще им отвечает романтическая натура. Они могут витать в облаках, постоянно мечтать. Для них самое важное — романтика, прогулки под луной и горячие признания в любви.

Любительницы свежих ароматов, чем-то напоминающих приятную прохладу летним утром, скошенную траву и прозрачную росу, психологи называют уравновешенными и спокойными натурами. Они пытаются оставаться в стороне от любых конфликтов, ведь стрессовые ситуации выбивают их из колеи. Такие женщины четко отдают себе отчет в том, чего хотят, поэтому всегда имеют заранее созданный план действий. Это щепетильные и последовательные лица, во всем требующие порядка.

Если в духах девушки преобладает фруктовый аромат, как запах спелой земляники или персиков, значит, они отличаются веселым нравом. Это активные и смелые лица, любящие клубную жизнь, шумные вечеринки, часто выделяющиеся из толпы и не боящиеся носить экстравагантные наряды. Женщины, которые носят на себе такие духи, заряжают других оптимизмом и жизнелюбием. Им легко завоевать симпатию, а еще у них есть дух авантюризма.

Считается, что женщины, предпочитающие древесные ароматы, это большая редкость. Ведь такие запахи свойственны благородным породам деревьев (кипарис, сандал), и они более характерны мужским, а не женским духам. Поэтому если девушка часто пользуется такими ароматами, знайте, что перед вами сдержанный и спокойный человек. Она больше всего ценит стабильность и размеренную жизнь. А еще такие женщины всегда соблюдают свое слово, поэтому на них можно положиться во всем.

Любительницы восточных ароматов, отличающихся пряностями, терпкостью, возбуждающими свойствами, часто отличает повышенная эмоциональность. Они могут быть слишком импульсивны и никогда не боятся показывать другим свои чувства. Такие женщины привыкли жить по полной, поэтому наслаждаются каждым моментом дня. Многие из них талантливых, креативных и творческих натур. Им не нравится рутинная работа, сырые будни.

Астрология, тарология, нумерология, гадание, предсказание, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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