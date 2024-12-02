Секреты долголетия: основные правила долгой жизни японцев

Известно, что японцы чувствуют себя здоровыми и живут подолгу. Если японец выглядит на 50 лет, ему, скорее всего, уже гораздо больше 60. Окинаве, которое находится в 900 милях от Токио, считается местом с самой длинной в мире продолжительностью жизни за всю историю человечества. Это место также называют "Японскими Гавайями". Люди здесь мало болеют и почти отсутствует деменция.

Основные правила долгой жизни жителей Окинавы и многих других японцев таковы:

Японцы знают, что передача приводит к преждевременному старению, поэтому едят, когда голодны. Чтобы не переедать, едят из маленьких тарелочек небольшими порциями. Основу рациона составляют растительная пища и злаковые культуры. На Окинаве, например, потребляют много фиолетового батата (синий картофель), но местные жители утверждают, что вся еда потенциально полезна, на самом деле дело не в картофеле, а в правильном потреблении всех продуктов. Окинанийцы соблюдают правила «восемь из десяти», это значит прекратить еду, когда твой желудок будет наполнен на 80%.

На втором месте после еды в долгой жизни японцев играет постоянное общение. Организуются праздники, игры, походы в караоке, что создает атмосферу дружбы и радости. Окинанийцы организуют моаи, в которых люди объединяются для общения и помощи в трудные времена. В моае они также учатся петь и танцевать.

Не нервничать и быть оптимистом. Лишние переживания устаревают, а оптимистическое настроение омолаживает. Житель Окинавы Умето Ямаширо, которому исполнилось 101 год, делится своими собственными секретами долголетия — всегда веселиться, не злиться, делать всех счастливыми.

Активность мозга. Мозг, постоянно тренирующийся, дольше остается молодым, поэтому нужно получать новую информацию и постоянно развиваться.

Большинство долгожителей имеют свою миссию на Земле – свой икигай. Икигай дает людям чувство цели, смысл жизни на земле, это главный фактор духовного здоровья столетних людей.

Подвижность, умеренные физические нагрузки способствуют продлению жизни. У большинства долгожителей Окинавы есть свой огород, где постоянно что-то делают. Как минимум несколько часов в день они, работая, проводят время на свежем воздухе.

Читайте также: