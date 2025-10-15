Секреты долголетия: ученые назвали животное, которое замедляет старение у женщин

Собаки замедляют старение

Новейшие открытия в области биогеронтологии (науки, изучающей биологические механизмы старения) и эпигенетики (науки о том, как внешние факторы включают и выключают наши гены) проливают свет на сложные взаимосвязи между образом жизни и биологическим возрастом. Последние исследования, сосредоточенные на изучении так называемых эпигенетических часов, обнаружили неожиданного союзника в борьбе со старением, особенно для женщин — домашнюю собаку.

Международная группа ученых провела глубокий анализ, показавший, что регулярное взаимодействие с собакой может существенно «отмотать» клеточные часы, замедляя процессы старения. Эти выводы, упоминаемые в исследовании, опубликованном, в частности, в журнале Behavioral Sciences и других смежных работах, демонстрируют уникальное влияние именно собачьего компаньонства.

Исследование сосредотачивалось на анализе эпигенетических часов — специальных биомаркеров (измеряемых показателей) в нашей ДНК. Эти часы, в отличие от хронологического (паспортного) возраста, отражают настоящий биологический возраст человека, то есть насколько изношен его организм на клеточном уровне.

Часы основываются на измерении метилирования ДНК — химического процесса, во время которого к ДНК присоединяются небольшие молекулярные группы. Изменения этих паттернов метилирования (где, как и когда присоединяются эти группы) служат точными индикаторами процессов старения.

Результаты были значимыми: женщины, регулярно контактировавшие с собаками, имели заметно «младший» эпигенетический профиль (набор показателей метилирования) по сравнению с теми, кто не имел домашних питомцев или имел других животных (например, кошек). Это свидетельствует о том, что влияние собаки на процесс старения более выражено и уникально.

Комплексный механизм замедления старения

Ученые исследовали, что феномен замедления старения за счет компаньонства с собакой, вероятно, имеет многокомпонентную природу, интегрируя физические, психологические и нейроэндокринные (связанные с гормональной системой) преимущества:

Владельцы собак естественно ведут более активный образ жизни благодаря необходимости ежедневных прогулок и ухода. Регулярная умеренная физическая активность поддерживает сердечно-сосудистую систему, мышечный тонус и, что критически важно, снижает уровень системного воспаления — хронического, низкого уровня воспалительного процесса, являющегося одним из ключевых факторов, ускоряющих старение и связанных с негативными эпигенетическими изменениями.

Взаимодействие с собакой обладает мощным психологическим эффектом, выступая эффективным буфером против стресса и социальной изоляции. Во время глажения или игры с любимцем в организме человека растет выработка окситоцина («гормона объятий» или «гормона доверия»). Окситоцин не только укрепляет эмоциональную связь, но и обладает противовоспалительными и регенеративными свойствами . Одновременно снижается уровень кортизола — главного гормона стресса. Длительный высокий уровень кортизола оказывает негативное влияние на клеточное здоровье и ассоциируется с ускоренным эпигенетическим старением.

Некоторые исследования указывают на связь между владением собакой и замедлением когнитивного спада (ухудшение памяти и мышления). Собака часто является катализатором для социальных взаимодействий (на прогулках), что обеспечивает важную социальную стимуляцию, которая также является защитным фактором для здоровья мозга и общего долголетия.

Владение собакой выходит за рамки простого компаньонства. Это представляет собой комплексный «модулятор поведения и эмоций», который из-за необходимости физической активности, снижения психологического стресса и выработки положительных гормонов оказывает непосредственное влияние на биологические маркеры старения. Хотя необходимы дальнейшие исследования для полного понимания всех молекулярных механизмов, имеющиеся данные убедительно свидетельствуют, что для женщин собака может стать не только верным другом, но и эффективным естественным средством для поддержания здоровья и продления активного долголетия (продолжительности здоровой и полноценной жизни).