Секреты съемок авто в сериалах и кино: на что зрители никогда не обращают внимания

Кино / © Pexels

Многие зрители никогда не задумывались, сколько работы уходит на подготовку сцены в фильмах или сериалах. Помимо актерской игры, съемок и монтажа, существует множество невидимых трюков, которые делают кадры реалистичными. Одним из таких секретов поделился поклонник кино Ривз Конелли.

Об этом пишет The Mirror.

По его словам, во многих фильмах и телевизионных шоу специально убирают подголовники из автомобилей, поскольку они мешают камере видеть лица актеров на заднем сиденье. Также удаляют зеркала заднего вида по той же причине:

«Автомобили в фильмах и сериалах обычно избавляются от подголовников, чтобы камера могла снять актеров на задних сиденьях. Зеркала заднего вида снимают по той же причине», — пояснил Ривз в своем Instagram.

Хотя это может казаться опасным, актеры редко управляют машинами во время съемок. Вместо этого автомобили двигают каскадеры, что позволяет актерам полностью сосредоточиться на игре.

В сценах, где автомобиль переворачивается или попадает в опасную ситуацию, актеры зафиксированы специальными ремнями на подвижных платформах. Они двигаются на вращающихся механизмах, а руки актеров остаются свободными, что добавляет динамики и создает иллюзию хаоса.

«Если автомобиль едет задним ходом, за рулем всегда два каскадера — один спереди, второй сзади. Они остаются вне кадра, чтобы не попасть в объектив камеры», — добавил Конелли.

Он также объяснил, что если первая сцена снята без подголовников, их удаляют из всех последующих кадров для последовательности. Пользователи соцсетей были поражены, признаваясь, что никогда не задумывались о таких деталях:

«Наконец-то узнал, как это работает! Всегда удивлялся, как снимают сцены с машинами», — написал один из зрителей.

Кроме этого, производители часто меняют цвет обшивки салона на серый, потому что он лучше воспроизводится на камере. Например, это было сделано в фильме Little Miss Sunshine (1978).

Эти невидимые трюки демонстрируют, сколько тщательной работы и внимания к деталям вкладывают в создание кино и сериалов. Зрители редко замечают всю механику съемок, но именно она делает кадры живыми и правдоподобными.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине впервые вышло кино о боевом стрессе. Документальную ленту «Виднокрай» снял Сергей «Гора» Нагорный. История выстроена из интервью, в которых действующие военнослужащие делятся своим опытом адаптации к боевому стрессу.