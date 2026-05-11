Секс до брака – грех?: священник Алексей Филюк объяснил

Священник Алексей Филюк рассказал, как церковь относится к гражданским бракам.

Игорь Бережанский
Грех ли парню и девушке жить вместе до брака: ответил священник Филюк

Известный священник-блогер Алексей Филюк из Тернопольщины, любящий отвечать на необычные и довольно курьезные вопросы под подписчиков, на этот раз рассказал, можно ли влюбленным парню и девушке жить вместе в гражданском браке без венчания.

Об этом Филюк сказал в разговоре с блоггером под ником spravzhni.i.

«Библия этого не разрешает, и церковь этого не рекомендует. Жить можно, но не заниматься тем, чем запрещено до брака», — отметил священник.

Блогер уточнил, означает ли это, что сексом до брака тоже нельзя заниматься, потому что это грех.

«Ну-ну-ну, а это соблазн. Значит, почему когда-то было, что парень провел девушку и идет домой спать, а она ложится дома. А потом обвенчались», — ответил Филюк.

Напомним, блоггер-священник УГКЦ из Днепра приравнял гражданский брак к «проституции без денег».

Ранее священник Алексей Филюк рассказал, как Церковь относится к однополым парам и объяснил, грех ли заниматься оральным сексом.

