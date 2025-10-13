"Секс до брака - проституция": священник УГКЦ отметился скандальным заявлением

Можно заниматься сексом в брак: категорический ответ священника

Заниматься сексом до брака — это грех.

Об этом заявил блогер и священник УГКЦ из Днепра Василий Колодий в интервью You-Tube канала «Кириленко»

«Мне не нравятся эти современные привилегии. Мы упустили супругов, отношения друг с другом… Секс до брака — грех. Секс должен быть между узаконенными супругами. Если это не узаконенные супруги, это проституция», — заявил священник безапелляционно.

Отношение к гражданским бракам у Василия Колодия тоже отрицательное.

«Это проститутки. И он и она. Просто проститутка говорит цену, а здесь цену не сказали, здесь без денег», — отметил он скандальным заявлением.

