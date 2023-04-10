Секс и грех среди леса: девушки рожали детей-калик от отца и братьев (фото)

В Австралии полиция разоблачила семью из 38 членов, которая жила на заброшенной ферме посреди леса. То, что они узнали о них, их шокировало: там дочери беременели от отца, а сестры – от братьев. Поэтому у их детей были проблемы с развитием и здоровьем.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Семью СМИ назвали "кланом инцеста Кольт". Известно, что их история начинается еще в Новой Зеландии, где в 1960-х годах женились брат и сестра – Тим и Джун. Считается, что Тим был в семье "патриархом" и имел детей от собственных дочерей.

Впоследствии их дети – Бетти и Чарли в Южном Уэльсе, в сельской местности Австралии, основали свою семью. Жили они в скудных сараях, палатках и фургонах без водопровода и канализации посреди леса. У пары было 12 детей. Семью основала "матриарх" Бетти.

Фото: dailystar.co.uk

Об инциденте стало известно еще в 2012 году, когда местная девочка услышала рассказ от одной из сестер "клана Кольтов". Она рассказала, что ее сестра беременна, но не знает, кто из ее братьев является отцом ребенка. Только в апреле 2018 года восемь человек из семьи в возрасте от 29 до 50 лет были арестованы. Их всех подозревали в инцесте, сексуальном насилии над детьми и небрежном отношении к ним.

Чарли Кольту, которому в то время было 45 лет, были предъявлены обвинения в более чем десятке преступлений, включая шесть случаев сексуальных отношений с ребенком в возрасте до 10 лет.

Дерек Кольт, которому тогда было 29 лет, был арестован в то же время в регионе Риверленд в Южной Австралии по ордеру штата Новый Южный Уэльс. Его обвинили в инцесте с лицом, не достигшим 16-летнего возраста.

По словам детективов, сложное расследование, включавшее анализ ДНК, юридические вопросы и серьезность обвинений, привело к тому, что прошло шесть лет, прежде чем были предъявлены любые обвинения.

Фото: news.com.au

Многие дети из "клана Кольтов" страдали от увечий и имели проблемы со здоровьем. Двенадцать детей имели деформации лица, трудности с речью и ужасную гигиену. Они были неграмотны, сильно недоедали и спали рядом с ведрами с калом и мочой. Все, кроме одного, были инбредными (родились от близких родственников). Суды еще продолжаются.

Напомним, британская певица Brocarde, заявившая, что вышла замуж за призрак прошлого года, обратилась за консультацией по браку через медиума и теперь подумывает об изгнании нечистой силы.

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