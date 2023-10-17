Секс-игрушка помогла поймать преступника, ограбившего дом

Женщина рассказала, как ее любимый фаллоимитатор помог поймать мужчину, ограбившего ее дом.

Об этом пишет Daily Star.

Грабители часто роются в ящиках спальни своих жертв в поисках драгоценностей или денег, спрятанных среди нижнего белья. Но одного злодея поймали, потому что он имел дело с интимной вещью. Слушательница подкаста "Toni and Ryan" написала письмо, где рассказала о задержании вора.

Глоя написала: "Оказывается, грабитель коснулся моей стеклянной секс-игрушки, когда обыскивал мои ящики. Оказывается, стекло – лучшая поверхность для отпечатков пальцев".

Но это означало, что процесс исследования содержал "несколько минут стыда". Она объяснила: "Мне пришлось стоять там, пока эксперт одевал перчатки, брал мой фаллоимитатор и снимал с него отпечатки пальцев – это унизительно".

Следователю удалось снять четкий отпечаток, что в результате привело к задержанию преступника. "Однако я еще и неудачница, потому что потеряла свой фаллоимитатор, поскольку теперь он представлен как доказательство", — добавила женщина.

Напомним, чайки на два часа закрыли аэропорт Венеции. В помощь пришлось отправлять сокола, а полеты - остановить.

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