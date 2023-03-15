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Секс пары парализовал движение по людной улице: почему так произошло (фото)

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
690
Время на прочтение
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Секс пары парализовал движение по людной улице: почему так произошло (фото)

Фото: pixabay.com

За тем, как пара занималась любовью, наблюдала вся улица.

В столице Испании Мадриде пара занялась сексом в гостиничном номере, однако из-за того, что там не было штор за "действием", наблюдала вся улица.

Об этом пишет www.mirror.co.uk.

Влюбленная пара парализовала движение на самой оживленной улице Мадрида своим проявлением страсти, которое стало неожиданным развлечением для туристов и местных жителей.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Страстная парочка занялась сексом после того, как заселилась в гостиничный номер на первом этаже на знаменитой улице Гран-Виа в испанской столице – но их заметили прохожие, потому что в окне был включен свет и не было шторки. Поэтому люди останавливались на улице и наблюдали, как мужчина и женщина занимаются любовью. Впоследствии видео распространили и в соцсетях.

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Сначала сообщалось, что таинственная пара забыла закрыть шторы, хотя позже выяснилось, что они занимались интимом в ванной комнате, где окно "полупрозрачное".

© mirror.co.uk
Фото: mirror.co.uk

Напомним, во Флорида-Кис, США, секс втроем между парой и 29-летней девушкой закончился потасовкой. Незнакомка принялась оскорблять половые органы своих партнеров.

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Дата публикации
Просмотры
690
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