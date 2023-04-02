Секс-скандал в школе: учительница вместо заданий посылала ученикам свои интимные фото

В США задержали 43-летнюю учительницу, приславшую 10 ученикам свои интимные фото. Среди потерпевших были и парни ее дочери.

Об этом пишет dailystar.co.uk.

Секс-скандал возник в школе Маклауд в округе Поттаватоми, штат Оклахома. 43-летнюю учительницу экономики Серену Катор подозревают в том, что она вместо заданий присылала учащимся свои интимные фото. Среди пострадавших, по меньшей мере, 10 несовершеннолетних парней, двое из которых имели также отношения с дочерью учительницы. Также педагог пыталась подружиться с матерями несовершеннолетних, присылая им фото сыновей и восхваляя их успехи в учебе.

Расследование по поведению уже бывшей учительницы было начато в ноябре 2022 года после того, как одна из учениц сообщила своим родителям, что одна из учителей школы имела сексуальные отношения с другим учеником.

Сейчас дело было передано в суд, педагог вышла на свободу под залог в 15 тысяч долларов.

Напомним, в США учительница обручилась со своей бывшей ученицей. Из-за их 25-летней разницы в возрасте люди думают, что пара – бабушка и внучка.

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